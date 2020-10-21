На відстані 40 кілометрів від Одеси розташоване мальовниче і особливе місце. Воно настільки красиве і затишне, що не перестаєш дивуватися - чому тут так мало туристів. Практично ідеальний пляж, чиста водичка і комфортна локація - справжнє комбо для вибагливих відпочивальників, які шукають щось нове на чорноморському узбережжі.

Задовольнить Санжійка і шукачів класних локацій для фото. Старенький маяк, чудова берегова лінія, особливий рельєф місцевості і рукотворні сходи, що ведуть до моря - розкішний антураж для якісного поповнення Instagram. Проте головна принада невеличкого села на березі моря - наявність всіх умов для душевного відпочинку і відчуття виходу за межі цивілізації. Ви просто зобов'язані тут побувати!

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