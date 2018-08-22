Да, кстати, Тунис - исключительно фотогеничная страна: сильно-синее море, ярко-голубое небо, желтые и белые дома, мечети, крепости, редкие зеленые вкрапления пальм. Всё прекрасно гармонирует друг с другом, приезжие инстаграм-курочки это быстро просекли.

Вот и мы в погоне за самой живописной фотографией едем в Магдию. Магдия - крохотный городок где-то в часе езды от Сусса. Добираться туда надо на электричке, которую тут почему-то упорно называют "метро". Электричка-метро с кондиционером, очень похожая на наши интерсити, разве что без "вог-кафе".

Магдия расположена на узком вытянутом мысе. Если стоять на центральной площади города, то по обе руки можно видеть берег моря. То тут, то там раскиданы руины древних портовых сооружений, нынче оккупированные кафе и пансионами. Правда, туристов почти нет: из бледнолицых только мы.

Надо сказать в Тунисе основной туристический поток - из, как ни странно, Алжира. Казалось бы, соседняя страна, с тем же климатом и кромкой моря, но нет. В Тунисе - пляжи, вечеринки и рестораны, а в Алжире пока комендантский час и вооруженные беспорядки. Мнение местных насчет алжирцев полярное. Одни их считают братьями и "один народ", другие жалуются, что они водят как быки, паркуются абы где, грязные, шумные и невоспитанные.

Справедливости ради отмечу, что машины на желтых алжирских номерах действительно стояли в самых неподходящих местах.

Но в Магдии все абсолютно спокойно. Настолько спокойно, что кажется город погрузился в вечную сиесту. Разве что в воде резвится стайка ребятишек: с гиканьем они прыгают с остатков крепостных стен прямо в море. Вредный дедуган у берега продает огромные губки-мочалки, выловленные, наверное, тут же и высушенные на туниском солнце.

На рынке открыто пару лавок: специи, крупы, живые кролики и петухи, овощи. Нас, разумеется, привлекают специи - яркие разноцветные россыпи в холощовых мешках. Дюны оранжево-красной "хариссы" - местной острющей приправы, которую мешают с оливковым маслом и едят, макая в адову смесь хлебушек и обильно запивая водой.

Покупаем ароматные палочки корицы, имбирь, набор перцев. Продавец заговорщески предлагает нам свой "особенный" берберский чай. У нас на глазах он колдует над разными мешками с непонятными травами: щепотку оттуда, пучок отсюда, перетирает всё, в ход идут самые разные растения, идентифицировали мы только мяту. Пахнет этот микс - закачаешься. На обратном пути ароматизирует всю электричку. Спасибо, Магдия!