Ryanair запустить нові рейси з України в Німеччину

Ірландський лоукостер Ryanair оголосив про запуск двох нових рейсів з Києва до Кельна і з Одеси в Дюссельдорф.

Як повідомляє ЦТС, обидва рейси будуть виконувати два рази в тиждень в рамках розкладу Ryanair Ukraine Winter 2020.

Рейси з Києва до Кельна стартують з 25 жовтня по четвергах і п'ятницях. Рейси з Одеси в Дюссельдорф з 6 листопада по понеділках і п'ятницях.

"Авіакомпанія Ryanair продовжує розширення свого зимового розкладу в Україні з запуском двох нових маршрутів. Крім маршруту з Києва в Кельн і з Одеси в Дюссельдорф, розклад Ryanair також включає 6 інших маршрутів з України в Німеччину", – повідомила представник Ryanair Ольга Павлонка.

Також повідомляється, що крім маршруту з Києва в Кельн і з Одеси в Дюссельдорф, розклад Ryanair також включає 6 інших маршрутів з України в Німеччину.

Раніше OBOZREVATEL писав, що авіакомпанія SkyUp Airlines закрила продаж квитків за більшістю міжнародних напрямків.