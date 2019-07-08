У понеділок, 8 липня, у Росії набула чинності заборона на пряме авіасполучення із Грузією. Рейси припинили як російські, так і грузинські авіакомпанії.

Зазначається, що прямі рейси між країнами виконували російські авіакомпанії: "Аерофлот", "Перемога", S7, "Уральські авіалінії", Red Wings, Smartavia, а також дві грузинські: Georgian Airways і MyWay Airlines, передає "РИА Новости".

Усі пасажири, у яких є квитки російських авіакомпаній на 8 липня і пізніші дати, зможуть повернути гроші без доплат і штрафних санкцій. Крім того, громадянам пропонується переоформити квитки на інші напрямки.

Росія повністю припинила авіасполучення із Грузією

Місцеві ЗМІ також повідомили, що росіяни після введення заборони авіасполучення між РФ і Грузією скасували 80% готельних броней на узбережжі держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за останніми підрахунками, через припинення авіасполучення із Грузією російські авіакомпанії втратять близько 3 мільярдів рублів.

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