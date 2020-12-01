Різкий стрибок хворих в Туреччині: туристичний сезон закінчився

Олександр Деркач Travel 09:59, 1.12.2020

Туреччина. 30 тисяч хворих на коронавірус в день. Туристичний сезон закінчився.

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