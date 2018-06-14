За годы работы с самой известной телепутешественницей я насобирала факты, которые мало кто о ней знает. И именно сегодня расскажу о некоторых из них. Итак, топ-10 моих личных неизвестных фактов о Регине Тодоренко:

1. Знакомство с ней лучше не начинать со слов: "Слышь, Регинчик, давай сфоткаемся!"

2. Регине часто звонят её самые преданные поклонники от 6 до 13 лет. Конечно, они думают, что звонят ей, а попадают ко мне. Однажды во время одного такого звонка я просто отдала ей свой телефон со словами: "Поговори со своими фанами". Регина ответила: - Алло. – Алё. Это Регина? – Да, Регина. – Что, правда? – Да, конечно. - Ааа….Эээ… А позовите Колю Сергу.

3. Однажды из-за задержки рейса Регина опоздала на съемку обложки журнала PINK на 4 часа. Но съемка всё равно состоялась. За 2,5 часа мы сняли семь образов и улетели в Рим, а эта обложка стала одной из самых красивых!

4. Регину несколько раз путали с Глюкозой, Викой Дайнеко и Верой Брежневой.

5. Однажды, выходя со съемок, мы увидели на машине, на которой приехали, хорошую такую вмятину сбоку. Приехала полиция, появились какие-то свидетели, которые что-то видели, началась суета, составление протоколов, мы в шоке и немного в панике. Пока не услышали: "Помашите вот в эту камеру". Всё это оказалось розыгрышем, а вмятина ненастоящей.

6. Клип на песню Регины "Ты мне нужен" мы придумали вдвоем с Региной во время съемок одной рекламы. Мы болтали, смеялись и вдруг вспомнили фразу "Каждый раз, когда ты отказываешь хорошему парню в свидании, где-то в мире рождается котенок, который будет жить у тебя после 40". Эта фраза стала ключевой в нашем клипе.

7. Во время съемок "Орел и решка" каждый день наше общение начиналось со слов: "Регина, ты жива?" или "Ты сошла с ума! Не делай этого!". Путешествия с "ОиР" закончились, а утренние сообщения остались без изменений.

8. Недавно я призналась ей, что уважаю её за то, что она создает. За то, что не стала говорящей куклой, которой дали текст, и она бездумно его произносит. За то, что она 9 месяцев собирала команду, чтобы создать своё шоу. Шоу называется "Пятница с Региной Тодоренко". Оно выйдет в эфир 29 июня.

9. На этом фото единственная ведущая "Орел и решка". которая за время съемок в программе сменила 9 партнеров...по программе, конечно же, - Регина Тодоренко.

10. Сегодня у неё ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

Пост взят с Facebook-страницы Катерины Приминой.