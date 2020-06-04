Рай з пляжів і пальм: у мережі показали 6 місць в світі, де можна жити за копійки

У мережі опублікували список і фото топ-6 ідеальних місць у світі для комфортного життя і віддаленої роботи.

Добірку райських куточків зібрало видання "Всвіті". "Ідеальні для життя місця зазвичай знаходяться там, де їх зовсім не шукають. Ось шість райських місць на землі, які ідеально підходять для того, щоб почати нове життя. Життя, у якому ви будете працювати в інтернеті, а відпочивати – у неймовірно красивій і затишній обстановці", – написало видання.

Острови Кука – Аваруа

Місцеві тропічні пляжі не поступаються мальдівським або сейшельським. Але житло тут можна знімати за 130 доларів на місяць. Іноземці не можуть придбати житло, зате можуть взяти його в оренду на 60 років. Ці острови – частина Нової Зеландії, але від неї вони знаходяться за 2 008 кілометрів.

Аваруа, острови Кука vsviti.com.ua

Хо Кок-Біч у В'єтнамі

11 тисяч гектарів тропічного лісу під назвою Хо Кок-Біч розташовані на південно-східному узбережжі В'єтнаму. Тут проходить величезний бар'єрний риф. Туристів тут дуже мало, навіть у вихідні. Тому і житло тут можна знайти за 150-200 доларів на місяць. Але доведеться ділити пляжні місця з місцевими.

Хо Кок-Біч у В'єтнамі vsviti.com.ua

Ко-Тонсай в Камбоджі

На півдні Камбоджі є невеликий острів – Ко-Тонсай. Це справжній рай з джунглів і пляжів, адже тут майже ніхто не живе. Але є мінус. Ко-Тонсай – це дикий місцевий пляж, де можна зустріти зграї бездомних собак або інших мешканців лісу. Незважаючи на це, тільки тут ви зможете відчути, наскільки далеко ви від цивілізації.

Ко-Тонсай в Камбоджі vsviti.com.ua

Пляж Агонда в Гоа

На південній частині узбережжя Гоа є місце, де можна кататися на слонах прямо на пляжі. Пляшка вина тут коштує 0,5 долара, а постригтися – 0,6 долара. Зняти будиночок на березі моря можна за 120 доларів на місяць. Тут є велика кількість храмів і місць для заняття йогою, зате практично немає туристів.

Пляж Агонда в Гоа vsviti.com.ua

Ксаміл Біч, Албанія

Ксаміл Біч розташований в південній частині Албанії. На відміну від сусідніх Греції, Італії та Хорватії, тут дуже дешево. Пиво коштує 90 центів, житло – 100-120 доларів за місяць. Харчуватися можна морепродуктами – тут 30 видів риби, середня вартість страви в кафе – 6 доларів.

Ксаміл Біч, Албанія vsviti.com.ua

Перлинні острова в Панамі

Дивовижний архіпелаг у Тихому океані в 30 кілометрах від материкової частини Панами – розташовані Перлові острова. Раніше тут добували велику кількість перлів, також на цих островах ховалися пірати. Але сьогодні це місце – чудовий курорт. Зняти будиночок на березі моря можна всього за 300 доларів на місяць. Перлинні острова, з точки зору мальовничості, одні з найбільш вражаючих місць на планеті.

Перлинні острова в Панамі vsviti.com.ua

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