Радіація, ведмеді-мутанти та неадекватні туристи: як готують гідів у Чорнобильській зоні

Після серіалу HBO "Чорнобиль" і до початку всесвітнього карантину Зона відчуження була найпопулярнішою туристичною локацією України. Так, минулого року її офіційно відвідало 124 тисячі туристів, більшість – іноземці. І оскільки Чорнобиль залишається місцем найбільшої техногенної катастрофи з забрудненими радіацією місцями – туристів там завжди супроводжують професійні гіди.

Про те, як готують гідів в Чорнобильській зоні й що їм потрібно знати про Зону відчуження – розповіло видання BBC News Україна.

Як готують гідів у Чорнобильській зоні – подробиці Фото: the-village.ru

За словами інсайдерів, специфічної професії гіда в Зоні відчуження кожен охочий навчається у спеціалізованих школах. Там їм розповідають про те, що повинен знати провідник туристів у Чорнобильській зоні: від історії аварії на ЧАЕС 26 квітня 1986 року до радіаційної безпеки та правил поведінки при зустрічі з дикими тваринами та неадекватними туристами. Так само попереджають про "хотспоти" (локації з високим радіаційним випромінюванням) і місцях, куди не можна пускати людей. До речі, зараз в Чорнобильській зоні близько 20 офіційно затверджених маршрутів. Знати їх та орієнтуватися на місці повинен кожен гід.

Об'єкт укриття на ЧАЕС – одна з найпопулярніших туристичних локацій в Україні Фото: bbc.com

Розповісти про життя Прип'яті до аварії – одне із завдань чорнобильських гідів Фото: bbc.com

Коні в Зоні відчуження Фото: the-village.ru

Туристи з Нідерландів Фото: bbc.com

Крім цього, майбутній гід повинен провести вісім практичних виїздів у Зону відчуження з реальними туристичними групами, щоб подивитися, як працюють досвідчені фахівці.

КПП "Дитятки" – заїзд у Зону відчуження Фото: bbc.com

Зазначається, що гід також повинен розповідати туристам достовірну інформацію, щоб іноземці потім не розносили по світу фейки про тотальну радіацію в Україні та мутантів в лісах біля її столиці.

Легендарне колесо огляду в Прип'яті Фото: bbc.com

Артефакти в Чорнобильській зоні Фото: bbc.com

"Гіди фактично стають послами країни, тому важливо, щоб вони розповідали достовірну інформацію. Потрібні кваліфіковані фахівці, які б представляли не тільки Зону, але й імідж України", – розповіла Олена Фоміна, засновниця проєкту Chornobyl Guide's School.

"Найпопулярніше питання від туристів: "Є тут у вас тварини-мутанти?" А іноді запитують, чи світиться Чорнобильська зона ночами. І ось ми намагаємося викорінити ці міфи. Намагаємося пояснити, що "Дуга" вночі не світиться і двоголові ведмеді тут не бігають", – додала гід Марія Пісоцька.

Загоризонтний радар "Дуга" насправді не світиться від радіації Фото: bbc.com

Раніше OBOZREVATEL розповів, хто з іноземців найчастіше їде в Україну задля Чорнобиля.