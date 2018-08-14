"Прямо на грудях": популярний блогер розповіла про забавний конфуз у подорожі

Український тревел-блогер Вероніка Синиця привезла з подорожі в Естонію "подарунок" у вигляді кліща на грудях, якого довелося витягувати в Києві.

Історію дівчина описує на персональній сторінці в Instagram. Вона розповіла, що разом з подругою вирушили подорожувати в Естонію, і подивитися на один з найдавніших у світі маяків - Кипу. Для того, щоб отримати гарні фото маяка згори на світанку дівчата вирішили піднятися на вишку.

Під час підйому, в старій частині вишки на них обрушився дощ із кліщів.

"Уже пошкодували, що полізли взагалі, тому що в машині струсили з себе трьох кліщів і ще одного я знайшла на собі в Таллінні", - пише Вероніка.

Але всіх кліщів уникнути не вдалося, тому, вже вдома, в Києві, одного довелося знімати з грудей блогера в травмпункті.

"Один таки прорвався нелегалом в Київ і я вночі їздила в травмпункт його знімати. Загалом, той самий незручний момент, коли кліщ розташувався прямо на грудях (прямо-прямо), а симпатичному черговому лікарю років 25 від сили", - коментує Вероніка.

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