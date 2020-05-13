Чи варто зараз купувати дешеві авіаквитки в Європу: озвучені ризики

Незважаючи на привабливі пропозиції на авіаквитки низки авіакомпаній, купувати їх передчасно.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив віцепрезидент Української асоціації туристичних агентств Максим Дереза. "Потенційним туристам я б рекомендував не купувати квитки, поки не буде зрозуміла приблизна або чітка дата відкриття кордонів", – сказав він.

"Я розумію авіакомпанії, тому що їм потрібно відновлювати польоти, відновлювати діяльність і генерувати гроші. Але, якщо не будуть відкриті кордони, ніхто нікуди не полетить. Те, що авіакомпанія хоче, не означає, що може. Я б усе ж чекав якихось дат від Кабміну і тоді б планував свою відпустку", – порадив він.

Як пояснив Дереза, авіакомпанії ухвалили рішення про відкриття продажу квитків з огляду на ситуацію з ослабленням карантину в Європі і в надії на те, що й Україна незабаром відкриє свої кордони.

"По суті, сьогодні авіакомпанія згенерує гроші, які їй так потрібні. А якщо кордони не відкриються, вона просто перенесе ваш квиток на інші дати", – спрогнозував експерт.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні відновили продаж авіаквитків чотири компанії: Czech Airlines, Wizz Аir, Lufthansa і Міжнародні авіалінії України. Рейси, які раніше не здійснювалися через карантин, на сайтах авіакомпаній уже відкриті для бронювання з травня-червня 2020 року.