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Популярний український курорт наздогнала нова біда: фото наслідків

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У Бердянську Запорізької області через потужний південно-західний вітер на пляжі викинуло величезну кількість смердючих водоростей.

Туристів закликають до спокою. Як пише "ПроБердянск", місцеві комунальні служби посилено працюють над очищенням місць купання.

Правда, перспективи на найближчі дні невтішні. "Відповідно до прогнозів синоптиків в Бердянську збережеться північно-східний вітер. А вітер саме цього напрямку викидає водорості на узбережжя. Тому і в найближчі дні нам доведеться займатися не тільки порятунком людей на воді, але і прибирати пляжі", – сказав представник однієї з комунальних підприємств Анатолій Воронін.

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Популярний український курорт наздогнала нова біда: фото наслідків

"ПроБердянск"

Популярний український курорт наздогнала нова біда: фото наслідків

"ПроБердянск"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що частина прибережної зони Мелітополя (Запорізька область) заражена безліччю морських бліх.

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Місце
УкраїнаБердянськ
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