Популярний лоукост закриє рейс до України

Угорська авіаційна компанія Wizz Air з осені 2018 закриває рейс із польського міста Люблін до Києва. Переліт за цим маршрутом припиниться з 24 жовтня.

Як повідомили на сайті Центру транспортних стратегій, починаючи саме з цієї дати більше не можна купити квитки з Любліна до столиці України. Відзначається, що представники авіакомпанії поки не прокоментували причини такого рішення.

На сайті покупки квитків 24 жовтня дійсно є останнім днем ​​в розкладі, на який ще можна придбати квиток за цим маршрутом.

Після цього прилетіти з Польщі до Києва все ще буде можна, але з інших міст.

Як писав OBOZREVATEL, відомий лоукостер скасував популярні рейси до Львова.