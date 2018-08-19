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Популярний лоукост закриє рейс до України

4.7тЧитати новину російською

Угорська авіаційна компанія Wizz Air з осені 2018 закриває рейс із польського міста Люблін до Києва. Переліт за цим маршрутом припиниться з 24 жовтня.

Як повідомили на сайті Центру транспортних стратегій, починаючи саме з цієї дати більше не можна купити квитки з Любліна до столиці України. Відзначається, що представники авіакомпанії поки не прокоментували причини такого рішення.

На сайті покупки квитків 24 жовтня дійсно є останнім днем ​​в розкладі, на який ще можна придбати квиток за цим маршрутом.

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Після цього прилетіти з Польщі до Києва все ще буде можна, але з інших міст.

Як писав OBOZREVATEL, відомий лоукостер скасував популярні рейси до Львова.

Місце
ПольщаЛюблін
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
без виз дали .понтов наколотили, летайте, платите, теперь поняли, что одни бомжары остались. а у кого были копейки те уже свалили. всё вы отработанный материал.
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Motuz Platon
Motuz Platon
Самое простое объяснение, что просто мало кому нужно из Киева летать в Люблин, в голову не приходит?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Венгрия начинает активные действия?
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
Иванова Елена, ты туристка хуева, из одного села в другое.
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Иванова Елена
Иванова Елена
Пигин Макс, Загранпаспорт уже сдал? Или у тебя его и не было?:))))
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