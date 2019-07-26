Популярний курорт України атакували медузи: з'явилися нові фото

На популярному українському курорті Кирилівка Азовське море біля узбережжя заполонили медузи.

Їх нашестя пов'язано з підвищенням солоності моря, яке є незворотнім процесом. Воно значно зіпсувала відпочинок пляжникам, повідомляє видання MV.

Фото: mv.org.ua

"На фото, які розміщують зараз в соціальних мережах відпочивальники, зображений корнерот, який є звичайним видом для узбереж Чорного, Азовського, Середземного і Норвезького морів, часто зустрічається на узбережжі Атлантичного океану. Його поява в великих кількостях, швидше за все, пов'язана з поступовим підвищенням солоності Азовського моря ", — пояснив науковий співробітник Приазовського парку Вадим Ткаченко.

Він зазначив, що в зв'язку з підвищенням солоності, медузи стануть розмножуватися ще інтенсивніше, відповідно, "нашестя медуз" стане постійним явищем в Азовському морі.

Фото: mv.org.ua

Фото: mv.org.ua

Також, за словами вчених, медузи в великій кількості не несуть загрози для екосистеми Азовського моря.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відпочивальників на Дніпрі в місті Черкаси атакували медузи розміром в 2-3 см, що викликало паніку серед українців.

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