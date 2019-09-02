Популярний курорт накрив тайфун: відео моторошного смерчу

Тайфун "Лінглінг" накрив китайський острів Хайнань, який досить популярний серед туристів.

Відео смерчу з'явилося в Telegram. Повідомляється, що в результаті буйства стихії стали поїзда, кілька населених пунктів були завалені.

Як стало відомо, тайфун після Китаю відправиться в сторону Японії і Кореї, а через тиждень його чекають в Примор'ї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ураган "Доріан", який отримав п'ятий рівень небезпеки, накрив Багамські острови і стрімко наближається до південно-східного узбережжя США.

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