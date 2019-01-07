Популярна курортна країна перенесе столицю: в чому справа

У 2019 Єгипет отримає нову столицю — туди переїдуть 6 мільйонів людей.

Як повідомляє Hromadske нове місто поки ще не має назви, але його площа буде в два рази більша, ніж нинішня столиця Каїр.

Спорудження нового міста практично посеред пустелі, в 45 км від Каїра обійшлося єгипетській владі в 45 млрд доларів. Офіційний мотив перенесення столиці — спроба розвантажити Каїр, каже фахівець інституту політики Близького Сходу Тімоті Калдас.

Зараз населення цього найбільшого близькосхідного міста сягає 10 мільйонів, а разом із передмістями перевищує 25 мільйонів. До 2050, стверджують дослідники, перевищить 40 млн. Щоб запобігти цьому, в 2015 році на Конференції з економічного розвитку Єгипту план будівництва нової столиці представив міністр будівництва Мустафа Мадбулі, а вже з 2016-го почалося будівництво.

"Є й інша причина для нової столиці — "перемістити з самого населеного центру адміністративні установи, ізолювати їх від великого скупчення населення, де часто відбуваються протести або демонстрації, як це було в 2011 році в Каїрі", — відзначає Тімоті Калдас.

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