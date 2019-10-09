З українцями трапилася обурлива НП у міжнародному аеропорту

В Латвії через колапс на пункті контролю безпеки в Ризькому міжнародному аеропорту 60 людей не змогли вилетіти з Риги. 20 із них прямували до Києва.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив українець Олександр Глущенко. Він додав, що перевізником була компанія WizzAir.

"20 громадян України просто помахали ручкою літаку, який відлітав на Київ, тому що в ризькому аеропорту працює в годину пік один пункт контролю із 8! У проміжку 2 годин відлітають 6 бортів і аеропорт це не парить... Лише 2 співробітники перевіряють на контролі всю цю ораву, яка чергою розтягнулася на сотні метрів. У черзі стоїть до 500 осіб і лише двоє оглядають їхні речі на контролі!" – обурився турист.

Він додав, що люди прибували до аеропорту навіть не за дві, а за чотири години, однак це не допомогло полетіти.

"Тим, хто вклав 10 євро в fastline, теж не особливо допомогло, Дружно не полетіли всі! 20 осіб простояли в черзі дві-три години, відстояли, дісталися до паспортного контролю, пройшли його, і все одно не встигли... перед ними просто зачинили двері! І відморозилися! Коли співробітникам аеропорту повідомляли про те, що скоро виліт, що спізнюються – ніякої реакції! Всім пох! Ніхто ні за що не відповідає. Європейський аеропорт! Типу найбільший у країнах Балтії!" – додав Глущенко.

За словами українця, в аеропорту ніхто ні за що не відповідає, а керівництва не виявилося на місці.

"Керівників служби безпеки немає! По колу тикають одне на одного пальцями. Керівництво аеропорту теж не на місці! Воно вдома спить! Телефонувати не будемо, не можемо, номерів немає, ми не співробітники аеропорту, а просто сидимо тут під літерою "I" – довідки роздаємо! Допомогти нічим не можемо. Пишіть заяву! Розглядатимемо 14 днів. Проблеми пасажирів, які не полетіли з вини служб аеропорту – нікого не хвилюють! Є у вас гроші чи немає – це ваші проблеми! Купуйте квитки самостійно, живіть, де хочете! Робіть, що хочете. Харчуйтеся, як хочете!" – продовжив він.

Глущенко зазначив, що 40 із 60 туристів не полетіли в Кельн.

"Wizz Air, як вам спиться? Коли борт летить напівпорожнім і пілот бачить натовп пасажирів, які не полетіли? Або принципово було вміститися в коридор, тому що коридор? А всі інші затримки – це не рахується?" – поцікавився він.

Колапс в аеропорту Риги ФБ Глущенка

Колапс в аеропорту Риги ФБ Глущенка

Колапс в аеропорту Риги ФБ Глущенка

Колапс в аеропорту Риги ФБ Глущенка

Колапс в аеропорту Риги ФБ Глущенка

Колапс в аеропорту Риги ФБ Глущенка

Колапс в аеропорту Риги ФБ Глущенка

Колапс в аеропорту Риги ФБ Глущенка

Колапс в аеропорту Риги ФБ Глущенка

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