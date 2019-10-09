Головна Новини
9 жовтня • оновлено в 18:53
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Travel

З українцями трапилася обурлива НП у міжнародному аеропорту

37.9т Читати матеріал російською

В Латвії через колапс на пункті контролю безпеки в Ризькому міжнародному аеропорту 60 людей не змогли вилетіти з Риги. 20 із них прямували до Києва.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив українець Олександр Глущенко. Він додав, що перевізником була компанія WizzAir.

"20 громадян України просто помахали ручкою літаку, який відлітав на Київ, тому що в ризькому аеропорту працює в годину пік один пункт контролю із 8! У проміжку 2 годин відлітають 6 бортів і аеропорт це не парить... Лише 2 співробітники перевіряють на контролі всю цю ораву, яка чергою розтягнулася на сотні метрів. У черзі стоїть до 500 осіб і лише двоє оглядають їхні речі на контролі!" – обурився турист.

Новини
Дороги, аеропорти та водний транспорт: що пообіцяв зробити Кабмін за 5 років

Він додав, що люди прибували до аеропорту навіть не за дві, а за чотири години, однак це не допомогло полетіти.

"Тим, хто вклав 10 євро в fastline, теж не особливо допомогло, Дружно не полетіли всі! 20 осіб простояли в черзі дві-три години, відстояли, дісталися до паспортного контролю, пройшли його, і все одно не встигли... перед ними просто зачинили двері! І відморозилися! Коли співробітникам аеропорту повідомляли про те, що скоро виліт, що спізнюються – ніякої реакції! Всім пох! Ніхто ні за що не відповідає. Європейський аеропорт! Типу найбільший у країнах Балтії!" – додав Глущенко.

За словами українця, в аеропорту ніхто ні за що не відповідає, а керівництва не виявилося на місці.

"Керівників служби безпеки немає! По колу тикають одне на одного пальцями. Керівництво аеропорту теж не на місці! Воно вдома спить! Телефонувати не будемо, не можемо, номерів немає, ми не співробітники аеропорту, а просто сидимо тут під літерою "I" – довідки роздаємо! Допомогти нічим не можемо. Пишіть заяву! Розглядатимемо 14 днів. Проблеми пасажирів, які не полетіли з вини служб аеропорту – нікого не хвилюють! Є у вас гроші чи немає – це ваші проблеми! Купуйте квитки самостійно, живіть, де хочете! Робіть, що хочете. Харчуйтеся, як хочете!" – продовжив він.

Глущенко зазначив, що 40 із 60 туристів не полетіли в Кельн.

"Wizz Air, як вам спиться? Коли борт летить напівпорожнім і пілот бачить натовп пасажирів, які не полетіли? Або принципово було вміститися в коридор, тому що коридор? А всі інші затримки – це не рахується?" – поцікавився він.

Колапс в аеропорту Риги

Колапс в аеропорту Риги

ФБ Глущенка

Колапс в аеропорту Риги

Колапс в аеропорту Риги

ФБ Глущенка

Колапс в аеропорту Риги

Колапс в аеропорту Риги

ФБ Глущенка

Колапс в аеропорту Риги

Колапс в аеропорту Риги

ФБ Глущенка

Колапс в аеропорту Риги

Колапс в аеропорту Риги

ФБ Глущенка

Колапс в аеропорту Риги

Колапс в аеропорту Риги

ФБ Глущенка

Колапс в аеропорту Риги

Колапс в аеропорту Риги

ФБ Глущенка

Колапс в аеропорту Риги

Колапс в аеропорту Риги

ФБ Глущенка

Колапс в аеропорту Риги

Колапс в аеропорту Риги

ФБ Глущенка

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні популярний лоукостер поміняв аеропорт.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Місце
Латвія Рига
Тег
Wizz Air
Поділитися у Facebook
23
Коментарі
200
42
Смішно
6
Цікаво
92
Сумно
24
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Как всегда, МОЩНО завоняло Европой.. ))
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Шмандок Сергій, не плачь,смокчи по-тихому ))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Шматок Сергій
Шматок Сергій
Штуцер Лёва, это могучий производитель продукта вторчиного\по Войновичу\ зоофил-кобылкин изменил своей козе, истерически завывая, сняв вонючие портки, МОЩНО опорожнился на обозном манеже.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Cachko Elena
Cachko Elena
Это еуропа,детка. Не знал ? Я еще 20 лет назад говорила нечего туда лезть -это бюрократия на высшем уровне,полное равнодушие,все по инструкции,как написано,шаг влево,вправо низя, безчеловечность,ни о чем договориться нельзя по человечески и т.д. Америка еще хуже прибабаханая. Примеров могу привести кучу.Наш врач-рентгеног сделал рентген в США,просит посмотреть свой же рентген.Низя.Почему ? По интструкции пациенту не даем снимки и смотреть низя.Европа,ребенок упал в обморок во дворе школы. Вызвали скорую.Пришла в себя,подняться не разрешают учителя до приезда скорой.Начался сильный дождь,осень.Дети накрыли куртками ребенка в грязной луже.Учителя стоят болтают,дети смотрят на все это.Через 20 мин. приехала скорая и уехала. Разрешила встать.У девочки воспаления легких.Беременная,сильные боли в животе, ответ скорой -по ногам кровь не течет ? Все хорошо тогда,завтра идите к своему врачу.Этих примеров замечательной демократии миллион.И то,как мир смотрит на войну в Украине-хороший пример.ИМ НА ВСЕ НАПЛЕВАТЬ,ГЛАВНОЕ БИЗНЕС,ДЕНЬГИ,ЧТО БЫ ИХ НЕ ТРОГАЛИ и ничего личного. А наши идиоты едут туда и думают,что там рай...я здесь любой вопрос могу решить по телефону за 10 мин.,а там будете месяцами решать и все по почте...
Показать комментарий полностью
Ответить
6
1
Naibadze Petr
Naibadze Petr
Проебалты разбежались по Эвропам в поисках лучшей доли,работать некому
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1

Блоги / думки

ads pixel