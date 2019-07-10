"Полон" Суріна в Ірані: історія з блогером отримала розв'язку

Українського блогера і мандрівника Артема Суріна звільнили з в'язниці Ірану.

Як повідомив чоловік в Facebook, зараз він знаходиться в Азербайджані, планує поїхати до друзів у Баку, а потім повернутися в Україну.

"Я був фактично евакуйований нашими дипломатами з Ардакану, і укритий в безпечному місці - посольстві України. Там я побачив, усвідомив, і був вражений тією підтримкою, яку надавали дипломати тут, і багато людей в Україні, поки я був в Іранської в'язниці. Я дуже вдячний вам", - розповів він.

Суріна затримали за використання квадрокоптера, проте в Іран він приїхав маючи відповідний дозвіл. Блогера затримали після того, як зняв занедбаний місцеве село, однак правоохоронці подумали, що його метою був поліцейський відділок.

facebook.com/artsurin

facebook.com/artsurin

facebook.com/artsurin

Як повідомляв OBOZREVATEL, Суріна тримали в поліцейській дільниці, а потім суд за півгодини ухвалив його заарештувати. Чоловіка підозрювали у шпигунській діяльності. Незабаром ситуацію отримала широкі громадський резонанс, на що відреагували в МЗС України.

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