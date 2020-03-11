Подорожі й коронавірус: який вид транспорту безпечніший

Із поширенням у світі коронавірусу уряди деяких країн обмежили пересування певними видами транспорту. Однак там, де карантину немає, мандрівникам доводиться вживати власних запобіжних заходів.

Водночас не всі розуміють, чи безпечно літати, пересуватися поїздами й користуватися громадським транспортом під час епідемії. Відповіді на поширені запитання опублікувало ВВС із посиланням на поради експертів.

Чим безпечніше подорожувати в умовах епідемії коронавірусу

Поїзди та автобуси

Хоча досі достеменно не відомо, як саме поширюється COVID-19, але схожі віруси потрапляють в організм повітряно-крапельним шляхом – від кашлю або чхання зараженої людини, а також через предмети, яких торкався хворий. Однак вважається, що зараження коронавірусом відбувається при тіснішому контакті людей.

Британська Національна служба охорони здоров'я визначає "тісний контакт" як перебування на відстані 2 метрів від зараженої людини протягом понад 15 хвилин.

Тож ризик підхопити вірус у поїздах та автобусах залежить від того, наскільки вони переповнені, та й відрізнятиметься у різних регіонах країни і на різних маршрутах.

Ризик підхопити вірус у поїздах та автобусах залежить від того, наскільки вони переповнені

"Більше хворіють на ГРВІ пасажири, які змушені пересаджуватися з однієї лінії на іншу, ніж ті, хто дістається до місця призначення за одну поїздку", – приводить аналогію із зараженням респіраторними захворюваннями доктор Лара Госсе з Інституту всесвітньої охорони здоров'я.

Якщо ж ви їдете порівняно порожнім поїздом чи автобусом, ризик буде меншим. У цьому випадку також має значення, яка вентиляція у транспортному засобі, скільки часу ви проводите в ньому. Не менш важливу роль відіграє і прибирання.

Фахівці ж радять уникати годин пік, якщо це можливо, та обирати маршрути з найменшим числом пересадок.

Літаки

Багато вважають, що на борту авіалайнера через погану вентиляцію ризик заразитися коронавірусом є вищим. Однак насправді повітря в літаку кращої якості, ніж у більшості офісів і майже напевно краще, ніж в автобусі.

Зона найвищого ризику в літаку – це два ряди попереду, ззаду або поряд із зараженою людиною

Хоча щільність пасажирів на квадратний метр у літаку вища, повітря в ньому очищується інтенсивніше. За даними дослідників, на борту воно повністю замінюється кожні 2-3 хвилини, а наприклад, у будівлі з кондиціонером – лише кожні 10-12 хвилин.

Також в авіатранспорті повітря очищують високоефективним повітряним фільтром, який утримує набагато менші частинки, ніж звичайні кондиціонери. Він зокрема витягує свіже повітря ззовні і змішує його з уже очищеним у салоні.

Крім повітряно-крапельного шляху, коронавірус може передаватися через поверхню – долонь інфікованої людини або ручки дверей. Щоправда, за словами фахівців, різні поверхні в трансконтинентальних рейсах за наявністю бактерій майже ідентичні із тими, що у вітальні будь-якого будинку.

За даними ВООЗ, зона найвищого ризику в літаку – це два ряди попереду, ззаду або поряд із зараженою людиною. А рекомендації незмінні – мийте руки, обробляйте поверхню, де можливо, і чхайте та кашляйте в серветку.

Подорожувати кораблями стало ризиковано після того, як у лютому лайнер Diamond Princess помістили на карантин через коронавірус

Круїзні лайнери

Кораблі привернули увагу після того, як у лютому лайнер Diamond Princess помістили на карантин біля узбережжя Японії. А другий – Grand Princess – був затриманий біля Каліфорнії.

Зазначається, що саме круїзні кораблі містять значно більше людей, які перебувають в обмеженому просторі набагато довше, ніж у літаку.

Системи кондиціонування таких суден також змішують зовнішнє повітря з внутрішнім, але, як пояснюють фахівці, вони не відфільтровують частинки розміром менш ніж 5000 нанометрів. Тож під час спалаху вірусу вони можуть вільно пересуватися через систему кондиціонування повітря на судні.

Уникнути цього можна, якщо відмовитися від рециркуляції і використовувати тільки зовнішнє повітря.

Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус COVID-19 може передаватися від інфікованої людини до здорової на відстані до 4,5 метрів. За словами китайських вчених, вірус зберігається в повітрі до 30 хвилин.

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