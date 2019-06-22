''Побіг шукати глід'': українка на популярному курорті поставила на місце нахабних російських туристів

У мережі висміяли російських туристів, які по-хамськи відпочивали на одному з курортів Кіпру.

Свідком обурливої поведінки стала блогер Катерина Золотарьова, яка і описала все в своєму Facebook. За її словами, туристи на місцевому курорті вели себе огидно — постійно запитували про ситуацію в Україні і видавали уїдливі жарти.

"При цьому ще й нав'язливі. "А ви з України? А що там у вас, все так жахливо, як наші показують? А що, в Києві правда немає води? А що там з клоуном вашим, ахахахаха, а навіщо ви його вибрали, ахахахаха", ну і все в такому дусі.

Діти мало того, що невиховані, так ще й дозволяють собі відверте хамство. "Ой, а ви з України? А сало з собою взяли?", — якийсь малолітній ах"ївший п"здюк Саші біля басейну", — обурливо пише Золотарьова.

При цьому відповіді від блогера росіянам чекати довго не довелося. Як пише Катерина, вона зуміла оперативно "поставити всіх на місце".

"У відповідь на репліку з салом п"здюк побіг шукати під ліжком у батьків глід з матрьошками, наприклад. У відповідь на клоуна я нагадала, ху із ріал клоун на світовій політ. арені, що носить взуття з потрійними прихованими платформами і каблуками, ізгой і тьмяна моль, яка будує з себе великого мачо.

Ну і так далі. Тут я не заради приведення діалогів з ними пишу цей пост. А заради пам'ятки собі самій, що наступного разу таки варто приділяти час вивчення питання наявності російських там, куди летиш ", - підсумувала Катерина Золотарьова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські туристи застрягли по дорозі з Китаю.

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