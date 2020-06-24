Пляжі України стають розсадником COVID-19: що діється на курортах і як не заразитися
З ослабленням карантину та встановленням спекотної літньої погоди українці масово кинулися на пляжі, забувши про застережні заходи у зв'язку з епідемією COVID-19.
З огляду на наплив людей інфекціоністи попереджають про наростання небезпеки та виникнення нових вогнищ інфікування.
Як зробити свій відпочинок біля водойм безпечним – дізнавався OBOZREVATEL.
Натовпи відпочивальників
Незважаючи на кількість хворих на COVID-19, що зростає, і заклики МОЗ до соціальної дистанції, українці, схоже, втомилися від правил і заполонили місцеві пляжі.
Поки багато закордонних курортів залишаються недоступними для наших громадян, затребуваністю користуються вітчизняні курортні міста, як-от Одеса, Кирилівка.
Соціальної дистанції ніхто не дотримується, люди збираються компаніями, засмагають. Скупчення народу спостерігаються й біля закладів громадського харчування біля прибережних зон.
Кореспондентка OBOZREVATEL Катерина, яка цьогоріч вирішила поїхати на Азовське море в курортне селище Кирилівка Запорізької області, поділилася своїми враженнями від карантинного відпочинку.
"Вранці на пляжі ще не так багато людей, є де розміститися. Але протягом дня відпочивальників приходить більше, стає вже не так вільно. Біля берега щосили триває традиційна торгівля кукурудзою, пиріжками та морепродуктами. Продавці без масок і рукавичок, тобто їжу подають голими руками. Не помічала, щоб їх дезінфікували", – розповіла вона.
Але не морем єдиним задовольняються українці. Ті, кому не вдалося виїхати з рідного міста, ідуть на річки та озера, де сидять майже на головах одне в одного. Особливо це видно по відпочивальниках у Харкові.
У Києві місцеві жителі теж масово виходять позасмагати й покупатися в Дніпрі.
Розсадник коронавірусу
Ще в травні постало питання про дозвіл відкривати пляжі для відпочивальників під час карантину. Тоді медики стверджували, що це цілком безпечно, оскільки вірус стає менш агресивним під ультрафіолетовим світлом сонячних променів. А у воді взагалі практично неможливо заразитися.
Але такий варіант можливий тільки в разі дотримання соціальної дистанції повідомив у ефірі телеканалу Obozrevatel TV кандидат медичних наук, лікар-імунолог Борис Донський.
"Якщо на кожному квадратному метрі по особі, тоді пляжі справді можуть стати розсадниками й джерелом небезпеки. Але якщо люди на пляжах дотримуватимуться певної дистанції в кілька метрів, то не думаю, що це небезпечно. Як порівняти з метро або іншим громадським транспортом – це небо й земля з погляду ризику", – підкреслив медик.
Такої ж думки дотримується і лікар-інфекціоніст Сергій Крамарєв. Він вважає, що люди безвідповідально ставляться до свого здоров'я й тієї загрози, яку становить коронавірусна інфекція.
"Скільки разів говорилося – маски, дистанція й миття рук. Якщо не розуміють, потрібно закривати пляжі. Якщо вони лежать одне біля одного, дихають ніс у ніс, звісно, це стане осередком поширення коронавірусу", – заявив він у коментарі OBOZREVATEL.
Інфекціоніст підкреслює, що навіть за високої температури повітря, коли передання вірусу сходить нанівець, близький контакт цей фактор усуває.
Щоб не вдаватися до кардинальних заходів і не закривати пляжів, Крамарєв радить завжди використовувати антисептики та вчитися дотримуватися дистанції.
"На закордонних курортах, які вже відкриваються, лежаки розставляють з огляду на соціальну дистанцію – на відстані два метри. У такому разі відпочивати цілком безпечно. Але в нас усе по-іншому. Потрібно наводити з усім лад, поліпшувати, робити якусь розмітку, встановлювати лежаки, забороняти перебувати на диких пляжах, де люди фактично лежать одне на одному", – каже він.
"У воді концентрація вірусу дуже невисока, він там розбавляється, умовно кажучи. Теоритически, напевно, ймовірність є, але практично такого не було. Але близьких контактів у водоймі з незнайомцями краще уникати", – пояснив Крамарєв.
Безпека на пляжах
Комунальні підприємства запевняють, що на пляжах щоденно вживаються санітарно-епідеміологічні заходи для запобігання зараженню коронавірусом.
Наприклад, КП "Плесо" організовує санітарне оброблення всіх елементів благоустрою на київських пляжах двічі на день, а то й частіше.
"Це переодягальні, лавки, тапчани, душові кабіни тощо. Інколи проводимо такі заходи частіше, залежно від кількості відпочивальників. Крім того, наші рятувальники раз на годину здійснюють роз'яснювальну роботу для відвідувачів про необхідність дотримання соціальної дистанції, просять користуватися антисептиками й іншими засобами безпеки", – розповіли нам у пресслужбі столичного підприємства.
Крім того, всі 14 муніципальних пляжів столиці оснащені антисептиками й одноразовими рушниками в туалетах і переодягальнях.
"Ще хотіли б похвалитися: оскільки в період карантину заборонені близькі контакти, у всіх рятувальників з'явився спеціальний апарат для штучного дихання", – повідомили в "Плесо".