Пляжі України стають розсадником COVID-19: що діється на курортах і як не заразитися

Медики рекомендують закривати прибережні зони або облаштовувати їх відповідно до всіх застережних заходів

З настанням спеки українці масово вибираються на відпочинок до водойм, нехтуючи нормами безпеки

З ослабленням карантину та встановленням спекотної літньої погоди українці масово кинулися на пляжі, забувши про застережні заходи у зв'язку з епідемією COVID-19.

З огляду на наплив людей інфекціоністи попереджають про наростання небезпеки та виникнення нових вогнищ інфікування.

Як зробити свій відпочинок біля водойм безпечним – дізнавався OBOZREVATEL.

Натовпи відпочивальників

Незважаючи на кількість хворих на COVID-19, що зростає, і заклики МОЗ до соціальної дистанції, українці, схоже, втомилися від правил і заполонили місцеві пляжі.

Поки багато закордонних курортів залишаються недоступними для наших громадян, затребуваністю користуються вітчизняні курортні міста, як-от Одеса, Кирилівка.

В Одесі люди масово гуляють у прибережних зонах. Джерело: dumskaya.net

На хвилерізах біля моря люди гуляють групами. Джерело: dumskaya.net

На пляжах не дотримуються соціальної дистанції. Джерело: dumskaya.net

Соціальної дистанції ніхто не дотримується, люди збираються компаніями, засмагають. Скупчення народу спостерігаються й біля закладів громадського харчування біля прибережних зон.

Біля кафе в Одесі спостерігаються скупчення людей. Джерело: dumskaya.net

На вулицях Одеси гуляють натовпами. Джерело: dumskaya.net

Кореспондентка OBOZREVATEL Катерина, яка цьогоріч вирішила поїхати на Азовське море в курортне селище Кирилівка Запорізької області, поділилася своїми враженнями від карантинного відпочинку.

"Вранці на пляжі ще не так багато людей, є де розміститися. Але протягом дня відпочивальників приходить більше, стає вже не так вільно. Біля берега щосили триває традиційна торгівля кукурудзою, пиріжками та морепродуктами. Продавці без масок і рукавичок, тобто їжу подають голими руками. Не помічала, щоб їх дезінфікували", – розповіла вона.

У Кирилівці на пляжі не велелюдно, але дистанції дотримуватися складно

У Кирилівці на пляжі не велелюдно, але дистанції дотримуватися складно

У Кирилівці продавці на пляжах не користуються засобами захисту

Але не морем єдиним задовольняються українці. Ті, кому не вдалося виїхати з рідного міста, ідуть на річки та озера, де сидять майже на головах одне в одного. Особливо це видно по відпочивальниках у Харкові.

У Харкові на пляжах немає вільних місць. Джерело: Telegram-канал Харків 1654

На березі харківської водойми дуже багато людей. Джерело: Telegram-канал Харків 1654

У Києві місцеві жителі теж масово виходять позасмагати й покупатися в Дніпрі.

На Трухановому острові в Києві на пляжах люди не дотримуються дистанції. Джерело: 44.ua

На Трухановому острові в Києві на пляжах люди не дотримуються дистанції. 44.ua

Пляж на Гідропарку в Києві повністю заповнений людьми. Джерело: "Страна"

Розсадник коронавірусу

Ще в травні постало питання про дозвіл відкривати пляжі для відпочивальників під час карантину. Тоді медики стверджували, що це цілком безпечно, оскільки вірус стає менш агресивним під ультрафіолетовим світлом сонячних променів. А у воді взагалі практично неможливо заразитися.

Але такий варіант можливий тільки в разі дотримання соціальної дистанції повідомив у ефірі телеканалу Obozrevatel TV кандидат медичних наук, лікар-імунолог Борис Донський.

"Якщо на кожному квадратному метрі по особі, тоді пляжі справді можуть стати розсадниками й джерелом небезпеки. Але якщо люди на пляжах дотримуватимуться певної дистанції в кілька метрів, то не думаю, що це небезпечно. Як порівняти з метро або іншим громадським транспортом – це небо й земля з погляду ризику", – підкреслив медик.

Такої ж думки дотримується і лікар-інфекціоніст Сергій Крамарєв. Він вважає, що люди безвідповідально ставляться до свого здоров'я й тієї загрози, яку становить коронавірусна інфекція.

"Скільки разів говорилося – маски, дистанція й миття рук. Якщо не розуміють, потрібно закривати пляжі. Якщо вони лежать одне біля одного, дихають ніс у ніс, звісно, це стане осередком поширення коронавірусу", – заявив він у коментарі OBOZREVATEL.

Велика кількість людей на пляжах сприяє поширенню коронавірусу

Інфекціоніст підкреслює, що навіть за високої температури повітря, коли передання вірусу сходить нанівець, близький контакт цей фактор усуває.

Щоб не вдаватися до кардинальних заходів і не закривати пляжів, Крамарєв радить завжди використовувати антисептики та вчитися дотримуватися дистанції.

"На закордонних курортах, які вже відкриваються, лежаки розставляють з огляду на соціальну дистанцію – на відстані два метри. У такому разі відпочивати цілком безпечно. Але в нас усе по-іншому. Потрібно наводити з усім лад, поліпшувати, робити якусь розмітку, встановлювати лежаки, забороняти перебувати на диких пляжах, де люди фактично лежать одне на одному", – каже він.

"У воді концентрація вірусу дуже невисока, він там розбавляється, умовно кажучи. Теоритически, напевно, ймовірність є, але практично такого не було. Але близьких контактів у водоймі з незнайомцями краще уникати", – пояснив Крамарєв.

Купаючись у водоймах, шанси заразитися сходять нанівець

Безпека на пляжах

Комунальні підприємства запевняють, що на пляжах щоденно вживаються санітарно-епідеміологічні заходи для запобігання зараженню коронавірусом.

Наприклад, КП "Плесо" організовує санітарне оброблення всіх елементів благоустрою на київських пляжах двічі на день, а то й частіше.

"Це переодягальні, лавки, тапчани, душові кабіни тощо. Інколи проводимо такі заходи частіше, залежно від кількості відпочивальників. Крім того, наші рятувальники раз на годину здійснюють роз'яснювальну роботу для відвідувачів про необхідність дотримання соціальної дистанції, просять користуватися антисептиками й іншими засобами безпеки", – розповіли нам у пресслужбі столичного підприємства.

На пляжах Києва щодня проводять санітарне оброблення. Джерело: facebook.com/pleso

Дезінфекторами обробляють всі елементи благоустрою на пляжах. Джерело: facebook.com/pleso

Крім того, всі 14 муніципальних пляжів столиці оснащені антисептиками й одноразовими рушниками в туалетах і переодягальнях.

"Ще хотіли б похвалитися: оскільки в період карантину заборонені близькі контакти, у всіх рятувальників з'явився спеціальний апарат для штучного дихання", – повідомили в "Плесо".

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