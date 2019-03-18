Платний багаж і відсутність напоїв: в Україні істотно посилили правила авіаперевезень

В Україні вступили в силу нові правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу в літаках.

Про це повідомляє прес-служба Державної авіаційної служби України. Посилені правила почали діяти 5 березня 2019 року.

У новій редакції, яка замінила документ 2012 року, відмовилася від обов'язкової безкоштовної норми багажу. Раніше авіакомпанії повинні були перевозити безкоштовно не менше 15 кг багажу за ваговою концепцією або не менше 23 кг за штучною концепцією.

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Правила 2019 року також узаконили плату за реєстрацію на рейс в аеропорту, яку раніше стягували деякі авіаперевізники.

Відзначається, що в Україні змінили час закінчення реєстрації – тепер 45 хвилин до вильоту замість 40, і посадки в літак – 15 хвилин замість 10.

До того ж, українські пасажири тепер не зможуть розраховувати на безкоштовні напої на борту. За запитом їм повинні будуть надати тільки воду.

ee-travel.ru

Державіаслужба також додала перший клас обслуговування і відмовилася від мінімальної норми відстані між сидіннями – тепер його будуть визначати авіакомпанії самостійно.

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