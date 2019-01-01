Платити за вхід в місто: в Італії приготували нововведення для туристів

Влітку 2019 року влада італійської Венеції введе плату для туристів за вхід в місто.

Як передає La Repubblica, вартість квитків в "плаваюче місто" буде складати від 2,5 до 10 євро. Місцева влада планує скористатися новим законом, згідно з яким муніципалітету дозволено на власний розсуд брати плату з туристів, які прибувають в місто на будь-якому транспорті.

Мер Венеції Луїджі Бруньяро розповів, що щорічно місто відвідують близько 20 мільйонів чоловік, і виручені гроші можуть бути витрачені на його прибирання.

За попередніми даними, плата за вхід до Венеції буде закладена у вартість квитка на корабель, літак, автобус або поїзд. Очікується, що введення нового податку буде приносити в міську казну близько 50 мільйонів євро в рік.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, минулої осені Венецію сильно затопило. Незважаючи на те, що рівень води подекуди сягав колін, ресторани і кафе продовжували працювати, а місцеві жителі і туристи не звертали уваги на стихію і активно проводили час.