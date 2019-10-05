"Платили 13 000 євро за Туреччину!" Блогер розкрив секрет дешевого відпочинку

Навіть відпочинок класу luxury в далеких і цікавих країнах може виявитися цілком недорогим, якщо його ретельно і завчасно спланувати.

Такий професійний секрет розкрив в ефірі ObozTV власник туристичної агенції і тревел-блогер Максим Циркель, який відвідав вже 70 країн світу.

"Вміння добре планувати – найбільший секрет мого успіху як мандрівника. Я планую усі свої подорожі на рік вперед", – зізнався Циркель.

За його словами, існує і зворотна тенденція – за доступний на перший погляд відпочинок можна викласти величезну суму грошей.

"Найдорожчий тур, який купували у мене – це був тур до.... Туреччини. За сім'ю з двома дітьми вони заплатили 13 тисяч євро. І не подіяли жодні мої вмовляння, що за ці гроші можна поїхати в будь-яку країну світу, відпочити на Мальдівах або на Сейшелах... Вони вибрали найдорожчий готель в Туреччині, який був у базі даних, і захотіли його", – розповів Циркель.

Він уточнив, що 13 тисяч євро – це була вартість туру на 1 тиждень.

Також Циркель прояснив питання про те, чому поїздки на двох часто коштують дешевше, ніж на одного.

"Найчастіше стандартний номер в готелі – двомісний. Він коштує певних коштів, і навіть якщо в цьому номері житиме одна людина – готель не хоче втрачати гроші. Зазвичай готель виставляє рахунок (за одного постояльця. – Ред.) на 75% від загальної вартості. Тобто робить невелику знижку", – пояснив досвідчений мандрівник.

Блогер зазначив, що багато самотніх туристів з метою економії підшукують собі компаньйона для поїздки. Особливо це актуально в автобусних турах.

"У будь-якому автобусному турі в номері має бути від 2 до 3 осіб. А якщо людина їде сама, то виходить надзвичайно велика переплата. Тому будь-який автобусний тур – завжди тема пошуку для підселення. В інтернеті навіть існують спеціалізовані форуми і групи для пошуку попутників в такі тури", – поділився Циркель.

Поїздки на двох зазвичай коштують дешевше, ніж на одного eventbrite.co.uk

Як писав OBOZREVATEL, в 2019 році багато готелів на популярних курортах Туреччини знизили вартість проживання на 20% у зв'язку з нестачею відпочиваючих і низькою заповнюваністю.

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