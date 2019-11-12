"Пілот без кваліфікації!" Український лоукостер втрапив у скандал із рейсом до Львова

Український лоукостер SkyUp спершу затримав виліт одного з рейсів із Києва до Львова, а потім пілот не зміг здійснити приземлення цього літака. Виявилося, що у нього немає відповідної кваліфікації, й у результаті борт із пасажирами полетів назад до столиці.

Водночас люди досі не отримали від авіакомпанії не те що компенсації за квиток, а навіть елементарних вибачень. Такою історією поділилася у себе на Facebook одна із пасажирок Марта Госовська.

За її словами, 10 листопада вона мала вилетіти рейсом із Києва о 20:35 і приземлитися у Львові вже о 21:25. Однак реальність зі SkyUp Airlines виявилася далекою від бажаної.

Український лоукостер потрапив у скандал із рейсом до Львова

"Спершу виліт перенесли на годину. Гаразд, не біда, чекаю. Тоді, ще із запізненням на годину, нас таки повантажили на літак (не видавши ні води, ні канапки за очікування рейсу) і ми вилетіли до Львова. А там туман. Пілот посадити літак не може, бо в нього немає кваліфікації, і після трьох кіл навколо міста ми летимо назад у Бориспіль", – розповіла пасажирка.

Вона зауважила, що не писала б про цю ситуацію у соцмережі, якби у її улюбленої авіакомпанії була комунікація із клієнтом.

"А її нема як такої в принципі. Спочатку пані Каріна хамським тоном заявляє: "Я всьо сказала". Оцініть красу формулювання! Та це сама ввічливість – те, що треба вимученим і переляканим пасажирам о першій ночі, еге ж! А їх просто лишають в аеропорту до 8:00, насправді до 9:30, але то таке, нюанси. На запити, а де представники компанії і дотримання угоди про компенсацію – немає", – обурюється Госовська.

Карта Facebook Марти Госовської

Як додала пасажирка, після того, як нарешті дісталася до Львова, вона зателефонувала на гарячу лінію лоукостера, а згодом написала листа, у якому пояснила все, що відбувалося. Однак жодної відповіді чи пояснень досі не отримала.

"Нікому не цікаво. Нікому нічого не треба, крім грошей за квиток, виходить, так? Чому, дорогий "Скайпе", ви не можете просто по-людськи сказати: "Вибачте, туман". І пояснити, що відбувається… Чекаю від вас новин", – насамкінець додала Госовська і попросила інших пасажирів, які теж летіли тим рейсом, підтримати її, поширивши пост.

Зі свого боку користувачі мережі підтримали дівчину, зауваживши, що теж не раз потрапляли у подібні ситуації.

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"Та це так звично для Львова. Одного разу я поверталася зі Львова у Бориспіль, а іншого – назад у Відень, до того ж двічі з малою дитиною. Львів не приймає... Туман...Або ожеледиця...", "Якось уже лячно… Я квитки купила. А тут що не день, то нова інформація про "Скай Ап", "Була на рейсі, але щойно вийшла знову у Борисполі, то зрозуміла, що обіцяна вечеря і заселення у готель – це буде цілу ніч: "На жаль, нам ще не надійшла інформація". Тож поїхала одразу брати квитки на поїзд", "Готелю не було, люди спали на лавках", "То ви ще фартова! Могло б скінчитися пальне, або була б спроба посадити літак із браком кваліфікації. Тішуся, що вам таки вдалося безпечно дістатися рідної домівки!А взагалі – хамство та неповагу до пасажирів треба карати. І припиняти!" – прокоментували вони.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

12 червня Баришівський суд Київської області ухвалив рішення про припинення дії ліцензії українського лоукостера SkyUp Airlines.

Пізніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Баришівський суд Київської області не мав права позбавляти ліцензії SkyUp, оскільки це не у його компетенції.

1 липня стало відомо, що мешканка Баришівки Оксана Пасенко подала заяву про відмову від нібито свого позову до SkyUp, на підставі якого суд призупинив ліцензію авіакомпанії. Причиною Пасенко вказала, що ніколи не була клієнткою цього авіаперевізника.

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