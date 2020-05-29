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29 травня • оновлено в 20:09
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Пандемія коронавірусу не вплине на безвіз між Україною та ЄС

2.2т
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Пандемія COVID-19 не матиме негативного впливу на безвіз України з країнами Європейського Союзу.

Про це повідомила заступниця гендиректора головного директорату Європейської комісії з питань сусідства та переговорів про розширення ЄС, в. о. керівника групи підтримки України Катерина Матернова в ході онлайн-дискусії в рамках Київського безпекового форуму в п'ятницю, 29 травня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Не хвилюйтеся, немає автоматичного зв'язку між пандемією і безвізом. Звісно, є певні обмеження щодо пересування і в межах Шенгенської зони, і ЄС, але це лише обмеження пересування, а не автоматично зв'язок між режимом безвіза і пандемією", – зазначила вона.

Матернова підкреслила, що зараз рівень відносин між Україною і ЄС високим, як ніколи.

"Ця угода [про асоціацію України з TC] – дуже складна штука. Воно пов'язане з великою кількістю досить обтяжливих зобов'язань про відповідність численним новим законам, правилам і інституціональним процедурам. Це дуже непросто. І це ніколи не є лінійним процесом. Ніде... Така оцінка є суто механічною і не може об'єктивно свідчити про нинішній стан наших відносин... Я вважаю, що рівень наших відносин зараз високий, як ніколи", – запевнила Матернова.

Ілюстрація. Безвіз

Ілюстрація. Безвіз

Антикор

Як писав OBOZREVATEL, після пандемії COVID-19 українці навряд чи зможуть подорожувати країнами Європи без "імунних паспортів".

За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, туристичний закордон залежить від двох чинників: відновлення Україною міжнародного авіасполучення і готовності інших країн приймати українців. Однак про конкретні дати говорити поки що ніхто не готовий.

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Читайте всі новини по темі "Безвізовий режим з ЄС" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
Безвізовий режим з ЄС
Місце
Україна
Тег
Європейський Союз
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    Підтверджені випадки: 22 811.

    Вилікувалися: 8934. Померли: 679.

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