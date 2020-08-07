Примерно этими словами прославил эту замечательную страну - Лорд Джордж Байрон! Каждый кто побывал на этой благословенной земле подтвердит слова классика. Море настолько синее будто Бог плеснул банку синих чернил в прозрачную воду, горы здесь дышат полной грудью зеленых лесов и небо - легкое, солнечное, родное…

В любом уголке страны вас не покинет ощущение словно вы на даче! Да, да именно в своем доме на море. На душе становится тихо и спокойно, что особенно важно после ритма и шума мегаполиса…

Черногория намного ближе чем кажется! За две недели я успел слетать в Тиват дважды! Да, не кормят, дают воду и все послушно сидят в масках. О нравы 2020! Чартеры достаточно доступны по цене и всего за 1: 40 доставят вас на Будванскую Ривьеру! Трансфер в отель займет в среднем 40 минут и вы сразу окунетесь в бодряще-прозрачную Адриатику.

Отдых в Черногории: самая прекрасная встреча земли и моря!

Отдых в Черногории: самая прекрасная встреча земли и моря!

Отдых в Черногории: самая прекрасная встреча земли и моря!

Отдых в Черногории: самая прекрасная встреча земли и моря!

Отдых в Черногории: самая прекрасная встреча земли и моря!

Конечно, как и везде, качество отдыха зависит от выбора отеля. Черногория предлагает жилье на любой вкус и кошелек… От недорогих апартаментов и гестхаусов до люксовых отелей с высоким сервисом. Ваш покорный слуга определился с выбором отеля легко - ведь под Будвой гостей принимает новенький отель Melia Budva Petrovac! Любимая испанская сеть в который раз на высоте - отличные рестораны, полезные СПА процедуры, стильные номера с очаровательными видами!

Ради чего еще стоит собирать чемодан и отправляться в маленькую страну с пляжами и курортами, горами, нетронутой природой, старинными городами и весёлыми фестивалями. Начнем с пляжей...

Центр побережья Черногории, с бескрайними пляжами и отличным сервисом называют Будванской Ривьерой. Самый популярный курорт — Будва, очаровательный городок с мощёными улицами, маленькими церквями и старинной крепостью. Пляжи Будвы не раз награждались Голубым флагом (международный сертификат качества). Путешественников с детьми порадует аквапарк, парк аттракционов и зоопарк. Также рядом с городом есть несколько дайвинг-центров, организующих погружения к коралловым рифам и затонувшим судам. Пляжи на продолжительном черногорском побережье песчаные и галечные, но главное - чистые и комфортные.

Кухня! Мммммм… давненько так не объедался вкуснейшими и огромными блюдами... В прибрежной зоне доминирует средиземноморская кухня, а на севере страны, в высокогорье, преобладает сытная мясная и молочная кухня. Традиционные блюда высокогорья — это ягнёнок из-под сача (ягнятина, томлёная в печи), чевапчичи (колбаски из рублёного мяса) и негушский стейк (говяжий стейк, фаршированный копчёным окороком). Любимые закуски черногорцев — негушский сыр (козий или овечий сыр, свежий или выдержанный в оливковом масле) и негушский пршут (вяленый окорок). На побережье популярны черногорские гамбургеры (они дешевле и больше американских), пицца, печеные овощи, ризотто и все виды блюд из рыбы и морепродуктов. Самый популярный суп — рибля чорба, с острыми специями, креветками и несколькими видами рыбы. Морепродукты на ривьере точно не оставят вас равнодушными! Безусловно, черногорская кухня, вобрала лучшие средиземноморские, турецкие и славянские традиции, сохранив при этом индивидуальность.

Отдых в Черногории: самая прекрасная встреча земли и моря!

Отдых в Черногории: самая прекрасная встреча земли и моря!

Природа!

Природные заповедники, каньоны, озёра и горные перевалы. В Черногории уникальная природа — море, горы и пять природных заповедников, которые привлекают любителей экологического туризма. В Дурмиторе находится самая высокая гора Черногории, прекрасный каньон реки Тара — самое глубокое ущелье в Европе и Чёрное озеро. Скадарское озеро — поразительный заповедник, где на берегу самого большого на Балканах озера живут 270 видов птиц. На территории парка много холмов, заросшая водяными лилиями река, средневековые монастыри и деревни. Национальный парк Биоградская гора известен своим огромным нетронутым лесом, в котором живут редкие птицы и встречаются деревья старше 400 лет, и шестью горными озёрами. Самое красивое из них — Биоградское озеро.

На всей Адриатике Боко-Которская бухта считается самой крупной. Она включает в себя глубокую узкую долину, образованную после размытия рекой. Местные гордятся этой достопримечательностью Черногории, потому что считают, что в нее была вложена вся любовь, душа Творца. Она поражает буквально каждого туриста. Сама местность имеет большое значение, как в плане истории, так и культуры. На берегу залива стоят многочисленные православные храмы.

Что еще?

Конечно Будва!

Прогулка по ней переносит вас в какие-то далекие и сказочные времена - порой кажется, что на берег сойдут пираты или купцы развернут в порту цветастые, шелковые ткани.

Отдых в Черногории: самая прекрасная встреча земли и моря!

Отдых в Черногории: самая прекрасная встреча земли и моря!

Отдых в Черногории: самая прекрасная встреча земли и моря!

Отдых в Черногории: самая прекрасная встреча земли и моря!

Отдых в Черногории: самая прекрасная встреча земли и моря!

Отдых в Черногории: самая прекрасная встреча земли и моря!

Старый город Будвы дышит атмосферой средневековья — узкие мощёные улочки, венецианская архитектура, старинные церкви. Внимания туристов заслуживает монументальный комплекс строений, считающийся жемчужиной старой Будвы. Находится он на скалистом рифе, окружающем населенный пункт, а именно в его южной части. Что входит в комплекс, спросите вы? Это крепостные стены, здания и площади, ворота, сохранились также руины церкви 11-го века Святой Марии. Интересные места находятся и поблизости цитадели. Например, церковь Св.Иоанна, где определенный промежуток времени находилась городская епархия Будвы. Сегодня для туристов открыта библиотека, с сохранившимися в ней уникальными книгами, а также богатым архивом.

Святой Стефан находится на Будванской Ривьере, на небольшом скалистом острове, с материковой частью связан тонким песчаным перешейком. Курорт назван в честь покровителя Черногории - святого Стефана. Этот курорт - один из самых любимых мест королевских особ и знаменитостей. Святой Стефан славится своими пляжами с розовым песком, протяженность которых 1170 метров, узенькими улочками, элегантными зданиями и живописными церквями. Если активность Святого Стефана начнет утомлять, следует поехать за несколько километров на юг в городок Петровац, именно там остановился я. Находится он в красивой бухте, а вокруг - сосновые леса и оливковые рощи, идеальное место для романтического отдыха на лоне природы. Здесь множество кафе, два песчаных пляжа - Петровац и Лучице, венецианская крепость и много церквей с древними иконами.

Любителям спорта можно отправиться в Бечичи — там созданы все условия для активного спорта. Тем, кто предпочитает отдых в спокойных отелях подойдёт Херцег-Нови с нетронутой природой и променадой невероятной красоты.

Сегодня стоит, не раздумывая, взять билеты или тур и отправляться в чудесную страну, в которую хочется вернуться!

Прислушайтесь к словам Владимира Высоцкого:

Мне одного рожденья мало,

расти бы мне из двух корней,

Жаль, Черногория не стала

второю родиной моей…

До встречи в Montenegro!

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