Офіс Зеленського зажадав визначити "туристичні магніти" в кожній області України

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів селекторну нараду з головами ОДА з питань розвитку туризму.

Він поставив їм завдання розробити концепцію розвитку внутрішнього туризму в своїх регіонах до кінця тижня, передає пресслужба президента України.

Єрмак хоче, щоб у кожній області визначили по 3-5 "туристичних магнітів" – найбільш привабливих з точки зору туризму об'єктів історико-культурного та природного значення.

"Ми хочемо, щоб українці, не маючи можливості в цьому році поїхати за кордон, почали подорожувати нашою мальовничою країною", – пояснив глава ОП.

На основі пропозицій голів ОДА планують розробити державну програму розвитку туризму в Україні на наступні три-чотири роки.

Андрій Єрмак провів зустріч з главами ОДА, обговорили розвиток туризму офіс президента

Як писав OBOZREVATEL, раніше Зеленський закликав українців якомога менше їздити за кордон через поширення в світі епідемії коронавірусу COVID-19.

"Зараз той час, коли туризмом можна займатися всередині нашої країни. У нас прекрасна країна, у нас багато місць, де можна нормально відпочити деякий час, поки ця історія вірусна пройде. А вона обов'язково пройде", – підкреслив Зеленський.

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