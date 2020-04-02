Звільнять тисячі співробітників: відома авіакомпанія потрапила в гучний скандал через коронавірус

Авіакомпанія British Airways планує усунути від роботи 36 000 працівників через пандемію коронавірусу.

Рішення стосуватиметься всіх співробітників аеропортів "Гетвік" і "Лондон-Сіті", в яких авіакомпанія призупинила всі операції до завершення кризи. Про це повідомляє BBC.

"У Brithish Airways очікується тимчасове відсторонення від роботи 36 000 працівників. Авіакомпанія більше тижня вела переговори з профспілкою Unite і отримала від неї принципову згоду на цей крок. Зараз сторони опрацьовують деталі угоди", – йдеться у повідомленні.

Персонал отримає частину заробітної плати в межах урядової схеми збереження робочих місць.

Як раніше писав OBOZREVATEL, бортпровідник авіакомпанії American Airlines помер після того, як отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

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