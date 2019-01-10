Зруйнований 400 років тому: як виглядає Невицький замок взимку

Невицький замок розташований неподалік від села Кам'яниця Закарпатської області України. Він був побудований у XIII столітті на вершині пагорба над долиною річки Уж. У 1241 році замок зруйнували орди монголо-татар, але вже у другій половині XIII століття він був відновлений.

У 1644 році замок захопив і зруйнував трансільванський воєвода Дьордь Ракоці. Відтоді ніхто не відновлював його і він дійшов до нашого часу у вигляді мальовничих руїн на вершині високого пагорба. OBOZREVATEL пропонує читачеві подивитися, як виглядає Невицький замок взимку.

Дістатися до замку можна з Ужгорода на автобусі. Дорога займе не більше 20 хвилин і коштуватиме 11 гривень. Вийти треба в селищі Кам'яниця і далі йти пішки або їхати на авто. Біля підніжжя пагорба, на якому стоїть замок, є кілька кафе, в яких можна підкріпитися або зігрітися.

Як раніше писав OBOZREVATEL, міжнародний проект "Вікі любить пам'ятки" опублікував найкращі фото українських пам'яток. До топ-10 потрапили знімки з різних областей країни. Сам проект спрямований на створення повної ілюстрованої інформаційної бази про культурну спадщину світу.