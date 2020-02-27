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29 лютого • оновлено в 01:53
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Знаменитый квартал красных фонарей в Амстердаме хотят прикрыть

4.6т
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Квартал красных фонарей в Амстердаме, известный тем, что за стеклянными витринами первых этажей позируют работницы секс-индустрии, собираются перенести.

Для этих целей местные власти собираются создать специальный закрытый эротический центр, сообщает The Guardian.

Жалобы на толпы туристов, которых привлекает яркий квартал в историческом центре города, поступали неоднократно.

Знаменитый квартал красных фонарей в Амстердаме хотят прикрыть

pixabay.com

Местные жители негодуют из-за шума от посетителей, а сотрудники секс-отрасли недовольны неуважительным отношением и постоянными попытками их сфотографировать.

С 1 января этого года власти Амстердама даже запретили массовые экскурсии на территории квартала.

Вместо этого в городе хотят создать закрытый эротический клуб, вроде секс-отеля с разнообразными дополнительными развлечениями, вроде клубов и кафе.

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