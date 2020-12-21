Зірка "Орла і Решкы" пожив в середньовічному замку і показав, як він виглядає зсередини

Ведучий популярного тревел-шоу "Орел & Решка" (Новий канал) Антон Зайцев орендував середньовічний замок в Баварії (Німеччина) і показав, як виглядає елітне житло.

Так, замку Гопферау – 550 років. Його побудував лицар Зигмунд, як своє родове гніздо. З тих пір змінювалося багато власників, а в даний час його перетворили на готель. Про це OBOZREVATEL повідомила пресслужба Нового каналу.

"Я вирішив ночувати в цьому замку – Гопферау. На перший погляд, виглядав він не дуже вражаюче. Але в дійсності справжні старовинні замки мають саме такий вигляд, а не як казковий Нойшванштайн. Я "скромно" орендував його лише за 10 тис. євро (341 тис. грн)", – поділився Антон.

Всередині замку з усіх боків Антона Зайцева оточував антикваріат. Там були бібліотека зі старовинними книгами і меблями, середньовічна їдальня, шпалери, надруковані на старовинних верстатах, портрети попередніх власників, різьблені комоди і навіть старовинний фонтан, в якому 600 років тому хрестили дітей.

У той же час, без елементів сучасного інтер'єру також не обійшлося – власники будівлі подбали про те, щоб гості могли відчувати себе не тільки атмосферно, але й комфортно.

"У житлових кімнатах все, як для "лицарів XXI століття": велика вітальня з величезною плазмою, спальня зі звичайним ліжком і сучасна кухня", – додав Зайцев.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Антон Зайцев показав, як виглядає одна з головних туристичних пам'яток Португалії – перший корабель Христофора Колумба. Історичний експонат розташований посеред Атлантичного океану, на острові Мадейра – автономному регіоні Португалії.