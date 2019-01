Жертви й транспортний колапс: Європу накрив потужний снігопад

У Європі протягом тижня загинули 12 осіб через різке погіршення погоди.

Як повідомляє The Associated Press, сотні людей потрапили в снігові пастки в Альпах після сильних снігопадів (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

В Афінах і прилеглих районах закрили школи після того, як негода накрила грецьку столицю, а температура різко знизилася. Домовласникам порекомендували прибирати сніг із дахів після руйнування декількох будинків.

78-річний чоловік отримав серйозні поранення, коли впав із даху в Туррахе. В Австрії люди застрягли в своїх будинках через заблоковані дороги, а деякі регіони залишилися без електрики через повалені дерева.

У південній та східній Німеччині очікуються нові снігопади, на півночі спрогнозували шторм. В аеропорту Амстердама попередили про затримки і скасування 159 рейсів 8 січня, така ж ситуація в аеропорту Братислави.

Також сильний снігопад накрив центральну Скандинавію, порушив дорожній рух у Словаччині.

Десятки біженців, розміщених у наметах у таборі на півночі Греції, протестували, оскільки в деяких районах температура опустилася до -20 градусів.

