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Жертви й транспортний колапс: Європу накрив потужний снігопад

2.5тЧитати матеріал російською

У Європі протягом тижня загинули 12 осіб через різке погіршення погоди.

Як повідомляє The Associated Press, сотні людей потрапили в снігові пастки в Альпах після сильних снігопадів (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

В Афінах і прилеглих районах закрили школи після того, як негода накрила грецьку столицю, а температура різко знизилася. Домовласникам порекомендували прибирати сніг із дахів після руйнування декількох будинків.

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78-річний чоловік отримав серйозні поранення, коли впав із даху в Туррахе. В Австрії люди застрягли в своїх будинках через заблоковані дороги, а деякі регіони залишилися без електрики через повалені дерева.

Південна Німеччина

Південна Німеччина

DPA

У південній та східній Німеччині очікуються нові снігопади, на півночі спрогнозували шторм. В аеропорту Амстердама попередили про затримки і скасування 159 рейсів 8 січня, така ж ситуація в аеропорту Братислави.

Також сильний снігопад накрив центральну Скандинавію, порушив дорожній рух у Словаччині.

Південна Німеччина

Південна Німеччина

DPA

Десятки біженців, розміщених у наметах у таборі на півночі Греції, протестували, оскільки в деяких районах температура опустилася до -20 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 січня стало відомо, що в Альпах загинули семеро людей. В Австрії, Німеччині та Італії у зв'язку з негодою оголосили другий рівень лавинної небезпеки.

У Греції через снігопад закрили школи, а також зупинився рух транспорту.

Теги
ЄвросоюзПодорожі Європоюснігопад
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