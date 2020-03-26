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26 березня • оновлено в 13:28
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Женщина сорвала джекпот в лотерею благодаря особой стратегии

2.1т
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40-летняя австралийка десять лет играла в лотерею, используя одни и те же числа, и в итоге выиграла.

Выигрыш составил почти 600 тыс. долларов, сообщает Daily Mail.

Все эти годы женщина использовала одну и ту же комбинацию чисел для лотерейных билетов, и в марте удача, наконец, ей улыбнулась.

Женщина сорвала джекпот в лотерею благодаря особой стратегии

pixabay.com

Сначала женщина не могла поверить в свой выигрыш, ей показалось, что все это ей приснилось.

В итоге деньги она намерена потратить на погашение ипотеки.

Чтобы во время карантина и отсутствия путешествий не рассориться со своей половинкой, aviasales.ua советует сосредоточиться на приятных планах и эмоциях.

🙅‍♀️Як не посваритися зі своєю половинкою за час карантину. ⠀ Три тижні вдома — ще той екстрим😅 ⠀ 📰Мінімум новинних стрічок. Не варто читати усіх вірусологів світу та обговорювати це вдома. ⠀ 🍭Максимум позитивних емоцій. Веселий серіал, прогулянка на природі чи улюблені смаколики. ⠀ 🗺Крутезні плани на майбутнє. Яскрава подорож, нові смартфони та величезний телевізор. ⠀ 💡Пізнайте кохану людину ще краще. Дізнайтеся про дитинство та моменти, що запам’яталися на все життя. ⠀ 💑Займайтеся коханням. На це завжди не вистачало часу? Гарна можливість надолужити тут і зараз. ⠀ #aviasales #aviasales_ua #ukraine #kiev #kharkov #instagood #odessa #like4like #lviv #beautiful #kyiv #followme #fashion #girl #travel #dnepr #photooftheday #vsco #photo #follow #style #ua #ukr #ukrainian #instaukraine #skyscrapers #buildings #skyline #skyscraper #cityview

Публикация от aviasales.ua (@aviasales_ua)

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