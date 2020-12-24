Дружина президента України Володимира Зеленського Олена Зеленська розповіла, що подорожі є її пристрастю, а найбільш незвичайним з них став дебютний діловий візит в якості першої леді.

Також вона згадала про ділову поїздку до Великобританії, де головна в Україні пара зустрілася з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон. Про це йшла мова в інтерв'ю Зеленської виданню НВ.

Детальніше про основні моменти інтерв'ю Олени Зеленської – читайте за посиланням.

"Я обожнюю подорожувати – це моя пристрасть. Але після того як Володимир став президентом, все подорожі – це візити. І, напевно, перший візит, коли ти їдеш з відчуттям подорожі, а у тебе вже є функціональні обов'язки, плани і цілі на цей візит, – це цікаві відчуття",– висловилася перша леді.

Олена і Володимир Зеленський на зустрічі з Кейт Міддлтон і принцом Вільямом. Facebook Олени Зеленської

Також вона зазначила, що серед іноземних офіційних поїздок разом з президентом, Олені найбільше запам'яталися візити до Італії і Великобританії. Так, тоді у Ватикані Зеленська зустрілася з Папою Римським, а в Лондоні відбулася бесіда Зеленських разом з герцогами Кембриджськими – Кейт Міддлтон і принцом Вільямом.

"Мені запам'ятався Ватикан, візит до Папи Римського, і в Лондон, де ми зустрічалися з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон. Не думаю, що у мене колись був би привід і можливість зустрітися з цими людьми особисто. Папа Римський – велика людина, мені дуже імпонує його життєва позиція. Він добра і щира людина. І хоча моє особисте спілкування з ним було не таким довгим, як у президента, наприклад, але все одно залишило дуже приємне враження. І Вільям з Кейт. Це була приємна розмова двох сімейних пар, яка, звичайно ж, була і про політику, але вийшло дуже тепло. Мені здається, ми всі вчотирьох отримали від нього однакове задоволення", – підсумувала перша леді України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також в інтерв'ю Олена Зеленська розповіла, як її статус першої леді вплинув на співпрацю зі студією "Квартал 95".

Також вона зазначила, що спокійно реагує на критику свого стилю, оскільки не прагне подобатися абсолютно всім. Разом з тим, додала вона, її засмучує, коли люди переходять на особистості або демонструють негативні емоції безпідставно.