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"Запивають": Путін невдало пожартував про фінських туристів і нарвався на гнів росіян

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Президент Росії Володимир Путін невдало спробував пожартувати щодо фінських туристів.

Таким чином він відповів своєму колезі Саулі Нііністе з приводу того, як мандрівники поводяться в Санкт-Петербурзі, відео опублікував журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов (щоб подивитися відео, проскролльте до кінця сторінки).

Володимир Путін

Володимир Путін

kremlin

"Мені спали на думку ваші слова, вимовлені кілька років тому. Коли я говорив, що в Гельсінкі і в Фінляндію приїжджає дуже багато російських туристів, ви висловили надію, що вони вміють нормально поводитися. Напевно, я можу сказати те ж саме. Сподіваюся , що фінські туристи теж поводяться правильно", – сказав Нііністе.

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У відповідь на це Путін спробував "схохміти" на тему алкоголю і мандрівників, підтвердивши припущення фінського колеги. "Туристи поводяться нормально, закушують", – заусміхався Путін.

Саулі Нііністе і Володимир Путін

Саулі Нііністе і Володимир Путін

kremlin

Його репліка викликала неоднозначну реакцію в мережі. Користувачі назвали його "гумористом" за таку відповідь.

"Ну прям Петросян", "За***сь переговори у ху**а в перервах, коли не віджимає пенсію і не вводить чергову данину для населення у вигляді "Платон", "Гумор вже 20 років і в х** не дме! Смішно не можу"," Просто вау. Земляни в екстазі", – розсердилися користувачі.

"Запивають": Путін невдало пожартував про фінських туристів і нарвався на гнів росіян
"Запивають": Путін невдало пожартував про фінських туристів і нарвався на гнів росіян
"Запивають": Путін невдало пожартував про фінських туристів і нарвався на гнів росіян
"Запивають": Путін невдало пожартував про фінських туристів і нарвався на гнів росіян

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Путін зганьбився, намагаючись процитувати уривок з байки Івана Крилова "Зозуля і півень".

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини Росіїподорожітуризм
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Финские туристы ведут себя цивилизованно, чего не скажешь о наших россиянах.
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Скоро главарем шароварников станет профессиональный клоун. Он покажет, как надо правильно шутить.
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Чугункин Клим, думаю, что клоун лучше нашего российского лунозадого сцарька.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Дебил и шутки дебильные.
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