"Запивають": Путін невдало пожартував про фінських туристів і нарвався на гнів росіян

Президент Росії Володимир Путін невдало спробував пожартувати щодо фінських туристів.

Таким чином він відповів своєму колезі Саулі Нііністе з приводу того, як мандрівники поводяться в Санкт-Петербурзі, відео опублікував журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов (щоб подивитися відео, проскролльте до кінця сторінки).

Володимир Путін kremlin

"Мені спали на думку ваші слова, вимовлені кілька років тому. Коли я говорив, що в Гельсінкі і в Фінляндію приїжджає дуже багато російських туристів, ви висловили надію, що вони вміють нормально поводитися. Напевно, я можу сказати те ж саме. Сподіваюся , що фінські туристи теж поводяться правильно", – сказав Нііністе.

У відповідь на це Путін спробував "схохміти" на тему алкоголю і мандрівників, підтвердивши припущення фінського колеги. "Туристи поводяться нормально, закушують", – заусміхався Путін.

Саулі Нііністе і Володимир Путін kremlin

Його репліка викликала неоднозначну реакцію в мережі. Користувачі назвали його "гумористом" за таку відповідь.

"Ну прям Петросян", "За***сь переговори у ху**а в перервах, коли не віджимає пенсію і не вводить чергову данину для населення у вигляді "Платон", "Гумор вже 20 років і в х** не дме! Смішно не можу"," Просто вау. Земляни в екстазі", – розсердилися користувачі.

Президент Фінляндії Ніінесте: Ви говорили про російських туристів в Гельсінкі "я сподіваюся вони нормально себе ведуть". Я сподіваюся, фінські туристи теж добре поводяться в Пітері.

Путін: Нормально себе ведуть, закушують.

Ніінесте: Так і треба! pic.twitter.com/cGHXA5gdl9 - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 9 квітня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Путін зганьбився, намагаючись процитувати уривок з байки Івана Крилова "Зозуля і півень".

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