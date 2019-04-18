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Загибель 29 туристів у Португалії: всі найгучніші трагедії з відпочивальниками за останній рік

1.1тЧитати матеріал російською

17 квітня на острові Мадейра в Португалії автобус із туристами потрапив у ДТП, в результаті якої загинули 29 людей. Крім того, 27 осіб отримали травми. Транспортний засіб перекинувся після того, як у ньому відмовили гальма.

Зазначимо, що це не перша смертельна пригода з туристами за минулий рік. Так, у січні неподалік від шведського міста Кіруна в результаті зіткнення вантажівки та мікроавтобуса загинули шестеро осіб. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про найтрагічніші події з туристами за 2018 і 2019 роки.

ДТП в Португалії

ДТП в Португалії

twitter.com/DeepFinds

Аварія в Швеції сталася на окружній дорозі ввечері 12 січня. Причини події невідомі. Загиблі туристи були 1990-х років народження.

ДТП в Швеції

ДТП в Швеції

Aftonbladet

У 2018 році потужний паводок спіткав південну Італію, в результаті чого загинули 11 людей, ще декілька отримали травми різного ступеня тяжкості.

Повінь в Італії

Повінь в Італії

У грудні 2018-го в Індії шестеро туристів розбилися на автомобілі по дорозі в місто Нарканда. Четверо людей загинули, двоє отримали поранення. Інцидент стався, коли авто з шістьма чоловіками впав в ущелину глибиною 200 метрів на магістралі міста Шимла, штат Хімачал-Прадеш. Поліція Індії кваліфікувала подію як необережне водіння, заподіяння шкоди життю, а також смерть через необережність.

У січні 2019 року в Альпах трагічно загинули семеро людей через сильні снігопади. Двоє німецьких лижників стали жертвами в австрійських горах Форарльберг, третій — загинув у районі Понгау, неподалік від Зальцбурга.

У Карпатах в Івано-Франківській області 22 лютого загинули двоє туристів, які йшли на гору Піп Іван-Чорногорський.

Гора Піп Іван-Чорногорський

Гора Піп Іван-Чорногорський

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на півночі Італії зіткнулися два пасажирські поїзди, в результаті чого 70 осіб отримали поранення.

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