Головна Новини
10 березня • оновлено в 12:17
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Новини

Загадочное существо на пляже в Австралии оказалось морским зайцем

561
Читати матеріал російською

Австралиец обнаружил загадочное существо, похожее на пришельца, на пляже неподалеку от Перта.

Он обнародовал фотографию странного создания в соцсетях, интересуясь у пользователей, что это, сообщает Unilad.

В итоге выяснилось, что обнаруженное животное – морской заяц.

Необычный цвет австралийские ученые объяснили тем, что морские зайцы меняют окрас, если чувствуют тревогу.

Чтобы увидеть диковинки по всему миру, дешевые авиабилеты легко найти на aviasales.ua.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Пошук авіаквитків

Новини подорожей

Топпублікації

Топблоги