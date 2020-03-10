Загадочное существо на пляже в Австралии оказалось морским зайцем

Австралиец обнаружил загадочное существо, похожее на пришельца, на пляже неподалеку от Перта.

Он обнародовал фотографию странного создания в соцсетях, интересуясь у пользователей, что это, сообщает Unilad.

В итоге выяснилось, что обнаруженное животное – морской заяц.

Необычный цвет австралийские ученые объяснили тем, что морские зайцы меняют окрас, если чувствуют тревогу.

Чтобы увидеть диковинки по всему миру, дешевые авиабилеты легко найти на aviasales.ua.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.