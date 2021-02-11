За спиною туриста раптово почав вивергатися вулкан. Відео

У мережі з'явився ролик, на якому турист Хосе Мартінс із США медитує, а під час цього позаду нього сталося виверження вулкана.

Так, у січні чоловік разом зі своїми друзями вирушив у похід Гватемалою. Вони відвідали місцеву визначну пам'ятку – активний вулкан Фуего. Про це повідомляє видання Unilad (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Туристи вирішили не підніматися близько до вулкана, тому зупинилися переночувати неподалік від нього. Вранці Мартінс почав медитувати на сонці.

За його словами, у той день було холодно і вітряно, тому він захотів у такий спосіб зігрітися. На відео видно, як чоловік із закритими очима медитує, а навколо, крім вітру, нічого не чути.

Раптом над вершиною вулкана з'явився дим, а потім пролунав гуркіт виверження. Турист не очікував, що таке може статися, тому підстрибнув на місці.

Після цього Мартінс подивився на своїх друзів і голосно крикнув: "Боже мій!", а потім схопився за серце. Ймовірно, чоловік не думав, що може трапитися подібне під час їхньої подорожі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на острові Сицилія (Італія) в ніч на 19 січня несподівано став вивергатися вулкан Етна. Він є найбільшим активним вулканом Європи.

Перші два потоки лави потекли в східному (до безлюдної долини Валле-дель-Бове) і північному напрямках. Це супроводжувалося потужними викидами диму, поштовхами ґрунту. Величезна хмара попелу піднялася на висоту близько 4 км і накрила території в південному напрямку від вулкана. Попіл сягнув довколишніх міст.