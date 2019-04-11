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За селфі — смерть: за що ще можуть стратити на улюбленому курорті українців

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Щорічно тисячі українських туристів відвідують Таїланд, щоб насолодитися свіжими фруктами, теплою водою і пам'ятками тайських островів. Але багато хто не знає, що, потрапивши на райський курорт, є шанс не повернутися назад або провести декілька років у в'язниці. Тут штрафують за найменший непослух букві закону, а за серйозні, за тайськими мірками, злочини — стратять.

Тайські в'язниці — відомі у всьому світі. В одному маленькому приміщенні тут можуть одночасно перебувати більше 100 осіб. Ліжок, тумбочок або інших зручностей в ув'язнених немає. Сплять вони на невеликих матрацах на підлозі, а одяг складають у мішки, котрі висять на стінах. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, які злочини можуть призвести до смертної кари в Таїланді.

За селфі — смерть: за що ще можуть стратити на улюбленому курорті українців
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Злочини, які караються стратою в Таїланді:

Вбивство за обтяжуючих обставин

  • Вчинення вбивства з використанням тортур або особливої жорстокості.

  • Вбивство представника влади, посадової особи, а також вбивство помічників чиновників.

  • Вбивство або замах на вбивство глави іноземної держави, яка має хороші відносини з Таїландом.

  • Вбивство з метою приховування будь-якого іншого злочину, щоб уникнути покарання за будь-який інший злочин.

  • Зґвалтування жінки чи дівчини у віці до 15 років, якщо дії злочинця призводять до смерті жертви.

  • Непристойна поведінка щодо неповнолітніх, яка спричинила їхню смерть.

  • Рабство або торгівля людьми в межах або за межами Таїланду, які привели до смерті потерпілого.

  • Викрадення, затримання або примусове позбавлення волі, які призводять до смерті потерпілого.

  • Вбивство з метою наживи.

Інші злочини, які призводять до загибелі

  • Підпал, який призвів до людської смерті.

  • Пограбування, яке призвело до смерті потерпілого.

  • Організація вибуху, який призвів до людських жертв.

  • Групове пограбування, в результаті якого жертва гине.

  • Викрадення, затримання, примусове позбавлення волі, торгівля людьми, які спричинили смерть, можуть кваліфікуватися як звичайне, так і тяжке вбивство.

Зґвалтування, яке не призвело до смерті жертви

  • Зґвалтування жінки, вчинене з використанням зброї або вибухових речовин із встановленим фактом замаху на вбивство, якщо воно призводить до серйозних травм.

  • Зґвалтування або сексуальне домагання особи у віці до 15 років, вчинене з використанням зброї або вибухових речовин (із замахом на вбивство), якщо злочинні дії призводять до серйозних травм жертви.

  • Наркотичне споювання жінок або неповнолітніх дівчат із метою сексуального домагання без їхньої згоди.

Підпал, який не спричинив смерть потерпілих

  • Підпали будівлі, судна або плавучого будинку, в якому проживають люди.

  • Будівля, судно або плавучий будинок для зберігання або виробництва товарів.

  • Будинок розваг або публічне місце.

  • Публічні державні об'єкти, громадське місце або місце для виконання релігійних обрядів.

  • Залізничний вокзал, аеропорт, громадська парковка або причал для автомобілів чи судна.

  • Теплохід або катер понад п'ять тонн, літак або поїзд, використовувані для громадського транспорту.

Викрадення, яке не мало наслідком смерть потерпілих

  • Викрадення з метою викупу, зокрема, у випадках, пов'язаних із застосуванням тортур або жорстокого поводження, в результаті чого жертві наносяться тілесні ушкодження або травми психічного характеру.

Зберігання наркотичних засобів

З наркотиками в Таїланді справи йдуть дуже суворо. Тут за вживання героїну або амфетаміну турист чи місцевий житель буде оштрафований щонайменше на 60 тисяч бат ($1880), а до фінансового покарання отримає ще й можливість три роки прожити в тайській в'язниці.

За селфі — смерть: за що ще можуть стратити на улюбленому курорті українців

За важкі наркотики рослинного походження (кокаїн і морфін) — штраф 10 тисяч бат і три роки у в'язниці. Транквілізатори й легкі опіати — два роки в тайській в'язниці. Зазначимо, що речовини, заборонені в Таїланді, можуть бути використані в снодійному або інших ліках. Марихуана в Таїланді також поза законом. За один косяк можна заробити штраф у розмірі мінімум 100 тисяч бат і, за відсутності хороших адвокатів, рік проживання в тюрмі. Але всі ці покарання надані тільки тим, у кого знайшли одну дозу наркотичної речовини. Дві — вже можуть вважатися дрібним оптом і покарання у вигляді ув'язнення й штрафу перетворюється в смертну кару.

Смертна кара в Таїланді

Щорічно до смертної кари в Таїланді засуджують декілька сотень людей. Але з 2016 року ще жоден вирок не був приведений у дію. Ув'язненим дають шанс оскаржити рішення суду і часто змінюють найвищу міру покарання на довічне ув'язнення.

За селфі — смерть: за що ще можуть стратити на улюбленому курорті українців
За селфі — смерть: за що ще можуть стратити на улюбленому курорті українців
За селфі — смерть: за що ще можуть стратити на улюбленому курорті українців

Після винесення смертного вироку, засудженого переводять у центральну в'язницю Бангкван (Bangkwang), яка розташовується в провінції Нонтабурі.

За селфі — смерть: за що ще можуть стратити на улюбленому курорті українців

Тут засуджені до вироку перебувають к камерах розміром 4 на 7,5 метра. Висота стелі 4 метри. Кожна камера розрахована на 18 осіб, але через переповненість в'язниць найчастіше містить к середньому 25 людей. У кожній камері встановлені стельові вентилятори, телевізор і туалет.

За селфі — смерть: за що ще можуть стратити на улюбленому курорті українців

Розпорядок дня у засуджених до смерті простий — о 08:00 їх виводять із камер і дають 2 години на свої заняття та прийняття їжі. О 10:00 їх знову закривають у камеру. О 12:00 процедура повторюється, але вже до 14:30. Після цього вони залишаються в камері до 08:00 наступного дня.

Крім того, всі ув'язнені, яких очікує страта, зобов'язані носити кайдани.

За селфі — смерть: за що ще можуть стратити на улюбленому курорті українців

До 2002 року смертна кара в Таїланді наводилася шляхом розстрілу з кулемета. З 2003 року цей спосіб замінили на страту шляхом ін'єкції.

В'язниця в Таїланді

Тайські в'язниці знамениті тим, що вони переповнені. На 100 ув'язнених доводиться одне приміщення площею приблизно сто квадратних метрів. Спати лежачи — розкіш для обраних. Звичайним туристам, до яких, зазначимо, ставляться у тайських в'язницях дуже негативно, доведеться проводити більшу частину часу сидячи, а іноді навіть стоячи.

За селфі — смерть: за що ще можуть стратити на улюбленому курорті українців
За селфі — смерть: за що ще можуть стратити на улюбленому курорті українців
За селфі — смерть: за що ще можуть стратити на улюбленому курорті українців

Харчування в тюрмі не дуже хороше, тому багато ув'язнених потрапляють до лікарень з виснаженням. Щоб вижити, необхідно мати гроші, за які можна купити собі воду і їжу.

Як раніше писав OBOZREVATEL, влада Таїланду збирається ввести смертну кару для туристів, які будуть робити селфі з літаками, яки летять над пляжем Май Кхао.

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