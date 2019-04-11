За селфі — смерть: за що ще можуть стратити на улюбленому курорті українців

Щорічно тисячі українських туристів відвідують Таїланд, щоб насолодитися свіжими фруктами, теплою водою і пам'ятками тайських островів. Але багато хто не знає, що, потрапивши на райський курорт, є шанс не повернутися назад або провести декілька років у в'язниці. Тут штрафують за найменший непослух букві закону, а за серйозні, за тайськими мірками, злочини — стратять.

Тайські в'язниці — відомі у всьому світі. В одному маленькому приміщенні тут можуть одночасно перебувати більше 100 осіб. Ліжок, тумбочок або інших зручностей в ув'язнених немає. Сплять вони на невеликих матрацах на підлозі, а одяг складають у мішки, котрі висять на стінах. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, які злочини можуть призвести до смертної кари в Таїланді.

Злочини, які караються стратою в Таїланді:

Вбивство за обтяжуючих обставин

Вчинення вбивства з використанням тортур або особливої жорстокості.

Вбивство представника влади, посадової особи, а також вбивство помічників чиновників.

Вбивство або замах на вбивство глави іноземної держави, яка має хороші відносини з Таїландом.

Вбивство з метою приховування будь-якого іншого злочину, щоб уникнути покарання за будь-який інший злочин.

Зґвалтування жінки чи дівчини у віці до 15 років, якщо дії злочинця призводять до смерті жертви.

Непристойна поведінка щодо неповнолітніх, яка спричинила їхню смерть.

Рабство або торгівля людьми в межах або за межами Таїланду, які привели до смерті потерпілого.

Викрадення, затримання або примусове позбавлення волі, які призводять до смерті потерпілого.

Вбивство з метою наживи.

Інші злочини, які призводять до загибелі

Підпал, який призвів до людської смерті.

Пограбування, яке призвело до смерті потерпілого.

Організація вибуху, який призвів до людських жертв.

Групове пограбування, в результаті якого жертва гине.

Викрадення, затримання, примусове позбавлення волі, торгівля людьми, які спричинили смерть, можуть кваліфікуватися як звичайне, так і тяжке вбивство.

Зґвалтування, яке не призвело до смерті жертви

Зґвалтування жінки, вчинене з використанням зброї або вибухових речовин із встановленим фактом замаху на вбивство, якщо воно призводить до серйозних травм.

Зґвалтування або сексуальне домагання особи у віці до 15 років, вчинене з використанням зброї або вибухових речовин (із замахом на вбивство), якщо злочинні дії призводять до серйозних травм жертви.

Наркотичне споювання жінок або неповнолітніх дівчат із метою сексуального домагання без їхньої згоди.

Підпал, який не спричинив смерть потерпілих

Підпали будівлі, судна або плавучого будинку, в якому проживають люди.

Будівля, судно або плавучий будинок для зберігання або виробництва товарів.

Будинок розваг або публічне місце.

Публічні державні об'єкти, громадське місце або місце для виконання релігійних обрядів.

Залізничний вокзал, аеропорт, громадська парковка або причал для автомобілів чи судна.

Теплохід або катер понад п'ять тонн, літак або поїзд, використовувані для громадського транспорту.

Викрадення, яке не мало наслідком смерть потерпілих

Викрадення з метою викупу, зокрема, у випадках, пов'язаних із застосуванням тортур або жорстокого поводження, в результаті чого жертві наносяться тілесні ушкодження або травми психічного характеру.

Зберігання наркотичних засобів

З наркотиками в Таїланді справи йдуть дуже суворо. Тут за вживання героїну або амфетаміну турист чи місцевий житель буде оштрафований щонайменше на 60 тисяч бат ($1880), а до фінансового покарання отримає ще й можливість три роки прожити в тайській в'язниці.

За важкі наркотики рослинного походження (кокаїн і морфін) — штраф 10 тисяч бат і три роки у в'язниці. Транквілізатори й легкі опіати — два роки в тайській в'язниці. Зазначимо, що речовини, заборонені в Таїланді, можуть бути використані в снодійному або інших ліках. Марихуана в Таїланді також поза законом. За один косяк можна заробити штраф у розмірі мінімум 100 тисяч бат і, за відсутності хороших адвокатів, рік проживання в тюрмі. Але всі ці покарання надані тільки тим, у кого знайшли одну дозу наркотичної речовини. Дві — вже можуть вважатися дрібним оптом і покарання у вигляді ув'язнення й штрафу перетворюється в смертну кару.

Смертна кара в Таїланді

Щорічно до смертної кари в Таїланді засуджують декілька сотень людей. Але з 2016 року ще жоден вирок не був приведений у дію. Ув'язненим дають шанс оскаржити рішення суду і часто змінюють найвищу міру покарання на довічне ув'язнення.

Після винесення смертного вироку, засудженого переводять у центральну в'язницю Бангкван (Bangkwang), яка розташовується в провінції Нонтабурі.

Тут засуджені до вироку перебувають к камерах розміром 4 на 7,5 метра. Висота стелі 4 метри. Кожна камера розрахована на 18 осіб, але через переповненість в'язниць найчастіше містить к середньому 25 людей. У кожній камері встановлені стельові вентилятори, телевізор і туалет.

Розпорядок дня у засуджених до смерті простий — о 08:00 їх виводять із камер і дають 2 години на свої заняття та прийняття їжі. О 10:00 їх знову закривають у камеру. О 12:00 процедура повторюється, але вже до 14:30. Після цього вони залишаються в камері до 08:00 наступного дня.

Крім того, всі ув'язнені, яких очікує страта, зобов'язані носити кайдани.

До 2002 року смертна кара в Таїланді наводилася шляхом розстрілу з кулемета. З 2003 року цей спосіб замінили на страту шляхом ін'єкції.

В'язниця в Таїланді

Тайські в'язниці знамениті тим, що вони переповнені. На 100 ув'язнених доводиться одне приміщення площею приблизно сто квадратних метрів. Спати лежачи — розкіш для обраних. Звичайним туристам, до яких, зазначимо, ставляться у тайських в'язницях дуже негативно, доведеться проводити більшу частину часу сидячи, а іноді навіть стоячи.

Харчування в тюрмі не дуже хороше, тому багато ув'язнених потрапляють до лікарень з виснаженням. Щоб вижити, необхідно мати гроші, за які можна купити собі воду і їжу.

Як раніше писав OBOZREVATEL, влада Таїланду збирається ввести смертну кару для туристів, які будуть робити селфі з літаками, яки летять над пляжем Май Кхао.

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