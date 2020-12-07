З України вперше запустили рейси у Македонію

У неділю, 6 грудня, з України вперше запустили прямий рейс "Київ – Скоп'є" в Північну Македонію.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України. Глава відомства Дмитро Кулеба нагадав, що в 2019 році Україна та Македонія уклали безвіз.

"Відтепер наші країни з'єднані регулярним авіасполученням. Це розвиток не тільки туризму, а й українсько-македонських бізнес-контактів", – сказав він.

Перший авіарейс до Македонії здійснила українська авіакомпанія Windrose (Роза Вітрів).

"Важливо, що першим авіарейсом до Північної Македонії також прибули представники українських туристичних компаній. Представники македонських туроператорів планують візит в Україну для подальшого створення "туристичних карт", – зазначили в МЗС.

Посол України в Північній Македонії Наталія Задорожнюк розповіла, що в 2020 році очікується найвищий показник українсько-македонського товарообігу за останні вісім років.

Північна Македонія на карті світу. Мапа

Скриншот. МЗС України

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, літак з Москви затримали в Нью-Йорку через загрозу вибуху. У цей момент на борту перебувало 250 осіб.