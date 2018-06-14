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З Києва до Польщі запускають новий авіарейс

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Українська авіакомпанія Bravo Airways запускає нові рейси в польський Люблін з Києва.

"Уже з 15 червня ми відкриваємо нові рейси, які дозволять за 1,5 години безпечно, з комфортом і без пересадок дістатися з аеропорту "Київ" в аеропорт "Люблін" і назад", - повідомляє прес-служба компанії.

Вартість квитка стартує від 1300 грн і передбачає перевезення ручної поклажі і до 23 кг багажу.

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