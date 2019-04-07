Японські вчені розкрили незвичайний факт про кішок

Японські вчені досліджували здатність кішок до розпізнавання людської мови. Вони прийшли до висновку, що коти розуміють свої імена, але вони їм байдужі.

Дослідження проводилося методом "звикання-відвикання", пише "9tv".

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Вчені створили дві "контрольні групи" з кішок – повністю домашні тварини та вихованці з "котокафе". Вивчалися реакції кішок на чотири випадкових іменники, до яких їх привчили заздалегідь, на чотири клички кішок, що живуть разом з ними та на власне ім'я кішки.

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Генеральний результат виявився таким: обидві "фокус-групи" показали явний відгук на імена, але дещо по-різному. Кішки явно вирізняли свої імена від довільних іменників. Разом з тим, домашні кішки виділяли і власне ім'я з числа імен інших котів, в той час як ті, що живуть в кафе, не відрізняли своє ім'я від інших імен, але відрізняли всі ці імена від інших іменників.

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У другому експерименті брали участь кішки, що живуть в колективі з чотирьох або більше тварин, там перевірялося їх вміння відрізняти свої ім'я від кличок інших. Якщо в попередніх дослідах всі слова озвучувалися тільки власниками кішок, то в ще одному експерименті слова вимовляла чужа людина, а вчені стежили за тим, чи розуміє кішка своє ім'я в цьому випадку.

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Основним сигналом, що означає реакцію на подразник, вважався рух вухом або головою. Зсув тіла кішки, рух хвоста і нявкання в якості реакції на ті чи інші слова, включаючи імена, зафіксовані лише у 10% кішок, інші опускаються лише до того, що ведуть вухом або злегка повертають голову.

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У першому експерименті 11 з 16 піддослідних кішок зменшували інтенсивність реакції в процесі вимови чотирьох іменників. Але при цьому коли після чотирьох іменників тим же голосом і тоном вимовлялося ім'я кішки, 9 з 16 продемонстрували підвищення інтенсивності відгуку.

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У другому експерименті, де називалися імена кількох кішок, домашні тварини дізнавалися імена товаришок гірше, ніж власне ім'я. Кішки ж з "котокафе" практично однаково реагували як на імена інших кішок, так і на власне ім'я.

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Під час експерименту, де слова вимовляла чужа людина, результати були такими: 20 з 33 піддослідних кішок демонстрували зниження інтенсивності реакції в міру перерахування різних іменників від першого до четвертого незнайомою людиною.

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На думку дослідників, це означає, що кішки ідентифікують власні імена, як в устах власників, так і сторонніх людей, при цьому жительки "котячих кафе" практично не відрізняють власні імена від імен інших котів, але відрізняють всі ці імена від інших іменників.

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В результаті дослідження показало, що кішки вміють розрізняти власні імена, але практично не показують цього людині і реагують на своє ім'я не тому, що воно їм емоційно близьке, а тільки тоді, коли їм це для чогось потрібно.

Як рані писав OBOZREVATEL, вчені заявили, що домашні кішки здатні впливати на сексуальне життя своїх господарів. Дослідники вивчили паразит токсоплазма гондіі (Toxoplasma gondii), який в основному переносять коти

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