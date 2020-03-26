Які правила ніколи не порушують пілоти і чому: топ-5

Пілоти під час рейсу зобов'язані дотримуватися кількох дуже важливих правила поведінки. Так, їм заборонено їсти однакову їжу або залишатися в кабіні на самоті.

Про головні правила поведінки пише "Рамблер".

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Різна їжа

Пілотам завжди подають різні страви. Цьому є логічне пояснення: якщо блюдо виявиться неякісним, і один з пілотів відчує нездужання, другий все одно впорається з посадкою. Крім того, приймати їжу вони зобов'язані з інтервалом в 30 хвилин.

Заборонено читати

Пілотам, навіть під час простоїв, заборонено читати або користуватися планшетами. Така заборона діє через те, що пілот може занадто захопитися сюжетом і не зможе сконцентруватися в непередбаченій ситуації.

Заборонено носити бороду

Борода може вплинути на щільність прилягання кисневої маски до обличчя під час надзвичайної ситуації.

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Не можна залишатися одному в кабіні

Пілотам заборонено залишатися в кабіні на самоті. Так, коли одному необхідно відлучитися в туалет - його місце займає стюардеса. Таке правило створили на випадок, якщо під час відсутності одного з них другому стане погано і знадобитися допомога.

Заборона на алкоголь

Перед кожним польотом вся команда проходить обов'язковий контроль.

Як раніше писав OBOZREVATEL, невідома стюардеса назвала явні ознаки неприємностей на борту літака, викликаних неприємних запахом.

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