Головна Новини
27 січня • оновлено в 18:18
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Новини

Як заощадити в подорожі: названі лайфхаки

692
Читати матеріал російською

Популярний сайт з пошуку авіаквитків Skyscanner показав лайфхаки, які допоможуть заощадити в подорожах. Так, рекомендовано уважно стежити за обмінними курсами.

Також слід класти готівку в кілька різних і несподіваних місць, щоб запобігти крадіжці. Про це повідомляє Daily Mail.

Як заощадити в подорожі: названі лайфхаки

pexels.com

Новини
Завдяки Tinder: туристи розповіли про диво-порятунок в горах

Переконайтеся, що ви приходите в аеропорт з достатньою кількістю вільного часу. Skyscanner рекомендує виділити три години на стикувальні рейси.

Як заощадити в подорожі: названі лайфхаки

pexels.com

Уважно стежте за обмінними курсами напередодні вашої наступної відпустки.

Як заощадити в подорожі: названі лайфхаки

pexels.com

Скористайтеся зупинками і подивіться два міста за ціною одного.

Як заощадити в подорожі: названі лайфхаки

pexels.com

Використовуйте пакувальні кубики, щоб максимізувати простір і організувати свою валізу.

Як заощадити в подорожі: названі лайфхаки

pexels.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бортпровідники кількох авіакомпаній розповіли про головну небезпеку для пасажирів, яка чекає їх у салоні літаків.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
2
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
В 2015 году был в Крыму. Местные рассказывали лайфхак от скаклов - они всегда приезжали с мешками картошки, лука и т. п., и своими примусами. Ну и конечно этот вечный запах сала с чесноком.))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини подорожей

Топпублікації

Топблоги