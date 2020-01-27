Як заощадити в подорожі: названі лайфхаки

Популярний сайт з пошуку авіаквитків Skyscanner показав лайфхаки, які допоможуть заощадити в подорожах. Так, рекомендовано уважно стежити за обмінними курсами.

Також слід класти готівку в кілька різних і несподіваних місць, щоб запобігти крадіжці. Про це повідомляє Daily Mail.

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Переконайтеся, що ви приходите в аеропорт з достатньою кількістю вільного часу. Skyscanner рекомендує виділити три години на стикувальні рейси.

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Уважно стежте за обмінними курсами напередодні вашої наступної відпустки.

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Скористайтеся зупинками і подивіться два міста за ціною одного.

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Використовуйте пакувальні кубики, щоб максимізувати простір і організувати свою валізу.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бортпровідники кількох авіакомпаній розповіли про головну небезпеку для пасажирів, яка чекає їх у салоні літаків.

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