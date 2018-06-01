Як "вмирають" валізи: туристка зняла на відео кричущий випадок в аеропорту

Австралійка Ванесса Марш опублікувала в Twitter відео, здатне нажахати будь-якого мандрівника.

На розміщених дівчиною кадрах видно, як співробітниця аеропорту грубо жбурляє багаж пасажирів з висоти, замість того, щоб акуратно спустити його по спеціальному жолобу.

"Нарешті розкрита таємниця всіх моїх поламаних валіз. Ось так наземний персонал в Гонолулу завантажує багаж рейсу в Фінікс", - написала Ванесса.

The mystery of all my broken suitcases is solved - this is the ground crew at Honolulu loading up a @HawaiianAir flight to Phoenix. 🤦♀️🤦♀️🤦♀️ pic.twitter.com/rPwVobqXZO - Vanessa Marsh (@vanessaleemarsh) May 9, 2018

Після того, як кількість переглядів відео Ваннесси перевищила 40 тисяч, а розлючені клієнти почали вимагати звільнення нахабною співробітниці, прес-служба Hawaian Airlines пообіцяла розібратися. Крім того, компанія вибачилася перед дівчиною.

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