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Як "вмирають" валізи: туристка зняла на відео кричущий випадок в аеропорту

1.5тЧитати новину російською

Австралійка Ванесса Марш опублікувала в Twitter відео, здатне нажахати будь-якого мандрівника.

На розміщених дівчиною кадрах видно, як співробітниця аеропорту грубо жбурляє багаж пасажирів з висоти, замість того, щоб акуратно спустити його по спеціальному жолобу.

"Нарешті розкрита таємниця всіх моїх поламаних валіз. Ось так наземний персонал в Гонолулу завантажує багаж рейсу в Фінікс", - написала Ванесса.

 

Після того, як кількість переглядів відео Ваннесси перевищила 40 тисяч, а розлючені клієнти почали вимагати звільнення нахабною співробітниці, прес-служба Hawaian Airlines пообіцяла розібратися. Крім того, компанія вибачилася перед дівчиною.

Як писав OBOZREVATEL, туристи вистрибнули на крило літака через жарти про бомбу.

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