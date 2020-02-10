Головна Новини
10 лютого • оновлено в 19:07
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Новини

Як вижити в авіакатастрофі: названі найбезпечніші місця в літаку

1.9т
Читати матеріал російською

У разі краху літака пасажири можуть знизити ризик отримання травми якщо будуть вибирати певні місця в салоні.

Так, в числі найбільш безпечних експерти назвали місця в хвостовій частині повітряного судна. Про це пише Daily Star.

Як вижити в авіакатастрофі: названі найбезпечніші місця в літаку

pexels.com

Новини
Ефективно, але незаконно: турист знайшов спосіб отримати безкоштовний номер в готелі

Згідно з дослідженнями, найвищий показник смертності - 39% - зафіксовано в середині літака, не менший - в передній частині (38%), в той час як в хвості - 32%.

Як вижити в авіакатастрофі: названі найбезпечніші місця в літаку

pexels.com

До того ж про більший рівень безпеки місць в задній частині літака свідчать дані аналізу 65 авіакатастроф, проведеного порталом Aviation Safety Network.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що популярний сайт з пошуку авіаквитків Skyscanner показав лайфхаки, які допоможуть заощадити в подорожах.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
3
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Мапа Подорожей

Новини подорожей

Топпублікації

Топблоги