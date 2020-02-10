Як вижити в авіакатастрофі: названі найбезпечніші місця в літаку

У разі краху літака пасажири можуть знизити ризик отримання травми якщо будуть вибирати певні місця в салоні.

Так, в числі найбільш безпечних експерти назвали місця в хвостовій частині повітряного судна. Про це пише Daily Star.

pexels.com

Згідно з дослідженнями, найвищий показник смертності - 39% - зафіксовано в середині літака, не менший - в передній частині (38%), в той час як в хвості - 32%.

pexels.com

До того ж про більший рівень безпеки місць в задній частині літака свідчать дані аналізу 65 авіакатастроф, проведеного порталом Aviation Safety Network.

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