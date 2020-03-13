Як вижити в аварійній ситуації в літаку: стюардеса дала пораду

Cтюардесса дала пораду з порятунку життя під час аварійної ситуації на борту літака.

Відповідна дискусія розгорнулася на порталі Reddit.

Бортпровідниця порекомендувала пасажирам перерахувати спинки крісел від свого місця до найближчого до нього аварійного виходу. Ця інформація стане в нагоді в разі збою освітлення або будь-яких інших обмежень видимості.

"Якщо нічого не буде видно, знання того, скільки рядів потрібно пройти, вкрай допоможе в такій ситуації", - уклала вона.

Мандрівникам слід завжди прислухатися до вимог членів екіпажу.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в мережі з'явилося відео посадки двоповерхового і найбільшого пасажирського літака в світі під час шторму. Через сильний вітер судно спочатку "підвисало" в повітрі, а потім акуратно приземлилося.

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