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13 березня • оновлено в 02:41
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Як вижити в аварійній ситуації в літаку: стюардеса дала пораду

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Cтюардесса дала пораду з порятунку життя під час аварійної ситуації на борту літака.

Відповідна дискусія розгорнулася на порталі Reddit.

Як вижити в аварійній ситуації в літаку: стюардеса дала пораду

Бортпровідниця порекомендувала пасажирам перерахувати спинки крісел від свого місця до найближчого до нього аварійного виходу. Ця інформація стане в нагоді в разі збою освітлення або будь-яких інших обмежень видимості.

"Якщо нічого не буде видно, знання того, скільки рядів потрібно пройти, вкрай допоможе в такій ситуації", - уклала вона.

Мандрівникам слід завжди прислухатися до вимог членів екіпажу.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в мережі з'явилося відео посадки двоповерхового і найбільшого пасажирського літака в світі під час шторму. Через сильний вітер судно спочатку "підвисало" в повітрі, а потім акуратно приземлилося.

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Автор
Марія Дідик
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