Як виглядають секретні кімнати для відпочинку екіпажу в літаку: в мережі показали фото

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Новини
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Як виглядають секретні кімнати для стюардес в літаку

У мережі показали фото секретних кімнат на борту літака, в яких у процесі довгих перельотів відпочивають пілоти і стюардеси.

Так, на кадрах, які опублікувало видання Daily Mail, зображені приховані від пасажирів приміщення, в яких обладнані спальні місця з матрацами і подушками (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Іноді "ліжка" в літаках замінюють зручними розкладними кріслами. У деяких повітряних суднах в кімнатах відпочинку для екіпажу також встановлюють двоярусні спальні місця і персональні шафки для особистих речей.

Кімнати відпочинку для стюардес і пілотів.
Де відпочивають стюардеси і пілоти в літаку.

Щоб потрапити в секретні кімнати відпочинку, персоналу необхідно ввести індивідуальний код доступу.

Відзначимо, що найчастіше подібні приміщення обладнані в далекомагістральних літаках, які здійснюють тривалі перельоти.

Де відпочивають стюардеси і пілоти в літаку.
Як виглядають кімнати відпочинку в літаку.
Як виглядають секретні кімнати відпочинку в літаку.
Секретні кімнати в літаку для екіпажу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська стюардеса розкрила правду про вимоги до зовнішнього вигляду бортпровідниць. Дівчина заявила, що їй та її колегам зовсім необов'язково мати модельні параметри.

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