Як виглядають секретні кімнати для відпочинку екіпажу в літаку: в мережі показали фото

У мережі показали фото секретних кімнат на борту літака, в яких у процесі довгих перельотів відпочивають пілоти і стюардеси.

Так, на кадрах, які опублікувало видання Daily Mail, зображені приховані від пасажирів приміщення, в яких обладнані спальні місця з матрацами і подушками (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Іноді "ліжка" в літаках замінюють зручними розкладними кріслами. У деяких повітряних суднах в кімнатах відпочинку для екіпажу також встановлюють двоярусні спальні місця і персональні шафки для особистих речей.

Щоб потрапити в секретні кімнати відпочинку, персоналу необхідно ввести індивідуальний код доступу.

Відзначимо, що найчастіше подібні приміщення обладнані в далекомагістральних літаках, які здійснюють тривалі перельоти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська стюардеса розкрила правду про вимоги до зовнішнього вигляду бортпровідниць. Дівчина заявила, що їй та її колегам зовсім необов'язково мати модельні параметри.