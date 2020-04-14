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14 квітня • оновлено в 18:38
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Як виглядають популярні курорти під час карантину. Вражаючі фото

2.1т
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Під час карантину через пандемію коронавірусу пляжі курортів Південно-Східної Азії пустують, біля берегів все частіше з'являються дельфіни, а дикі тварини з'являються на міських вулицях.

Багато туристичних пам'яток закриті з лютого, пише "1news".

Як виглядають популярні курорти під час карантину. Вражаючі фото

У В'єтнамі з 16 березня всі - і громадяни країни, і іноземці - зобов'язані носити на вулицях медичні маски. Пляжі закриті. Місцевим жителям і туристам дозволяють виходити тільки в магазин, аптеку, на роботу, при вході всюди вимірюють температуру.

Як виглядають популярні курорти під час карантину. Вражаючі фото
Як виглядають популярні курорти під час карантину. Вражаючі фото
Як виглядають популярні курорти під час карантину. Вражаючі фото
Як виглядають популярні курорти під час карантину. Вражаючі фото

У Таїланді по всій території з 22.00 до 4-х годин ранку діє комендантська година. У Паттайі проводиться постійна дезінфекція вулиць. Відвідувати пляжі ще можна, але збиратися натовпами заборонено. На Пхукеті в районі Патонга введений жорсткий режим самоізоляції – жителям заборонено виходити з будинків. Закрито всі торгові центри, працюють тільки супермаркети і аптеки.

Як виглядають популярні курорти під час карантину. Вражаючі фото
Як виглядають популярні курорти під час карантину. Вражаючі фото
Як виглядають популярні курорти під час карантину. Вражаючі фото
Як виглядають популярні курорти під час карантину. Вражаючі фото
Як виглядають популярні курорти під час карантину. Вражаючі фото
Як виглядають популярні курорти під час карантину. Вражаючі фото

В Індонезії закриті кордони, і правила карантину поступово посилюються – на Балі не приймають гостей як туристичні курорти, так і пляжі.

Як виглядають популярні курорти під час карантину. Вражаючі фото
Як виглядають популярні курорти під час карантину. Вражаючі фото

У Непалі сходження на Еверест призупинили ще 14 березня, потрапити на найвищу вершину світу можна буде після 30 квітня. Магазини, ринки, за словами мандрівників, відкриті.

Як виглядають популярні курорти під час карантину. Вражаючі фото
Як виглядають популярні курорти під час карантину. Вражаючі фото

Як раніше писав OBOZREVATEL, турецька влада не вводитимуть податок на проживання в готелях до листопада 2020 року через ситуацію з коронавірусів.

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Автор
Марія Дідик
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